BIVŠA savetnica Aleksandra Vučića, Tanja Jović podsetila je da su nezavisnost, suverenost i teritorijalni integritet države uvek bili na prvom mestu, kao i da je 28 zemalja povuklo priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova.

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Kad je albanski Edi Rama rekao usred Beograda da Srbija treba da prizna tzv. Kosovo, odmah je usledio odgovor da se Kosovo tiče samo Srbije i da to nije pitanje Albanije, podseća ona.

- Uvek je nezavisnost, suverenost i teritorijalni integritet stavljao na prvo mesto. Za vreme njegovog mandata sprečen je ulazak tzv. Kosovo u UNESKO, Interpol, Savet Evrope... 28 zemalja je povuklo priznanje tzv. Kosova - kazala je ona.