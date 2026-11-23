JOVIĆ O VUČIĆU I KiM: "Uvek je nezavisnost, suverenost i teritorijalni integritet stavljao na prvo mesto"
BIVŠA savetnica Aleksandra Vučića, Tanja Jović podsetila je da su nezavisnost, suverenost i teritorijalni integritet države uvek bili na prvom mestu, kao i da je 28 zemalja povuklo priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova.
Kad je albanski Edi Rama rekao usred Beograda da Srbija treba da prizna tzv. Kosovo, odmah je usledio odgovor da se Kosovo tiče samo Srbije i da to nije pitanje Albanije, podseća ona.
- Uvek je nezavisnost, suverenost i teritorijalni integritet stavljao na prvo mesto. Za vreme njegovog mandata sprečen je ulazak tzv. Kosovo u UNESKO, Interpol, Savet Evrope... 28 zemalja je povuklo priznanje tzv. Kosova - kazala je ona.
Preporučujemo
U Skupštini Srbije počele konsultacije o daljem toku konstitutivne sednice
23. 11. 2026. u 14:10
SMENjEN DEKAN NOVOSADSKOG DIF-A: Savet fakulteta razrešio Patrika Drida posle hapšenja
23. 11. 2026. u 12:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)