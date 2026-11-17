POSLANIK GAŠIĆ O ČUPIĆU: Živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije
NARODNI poslanik Jugoslav Gašić je ispred Studentske liste tokom sednice Skupštine pročitao od reči do reči izlaganje o kandidatu za predsednika Narodne skupštine Aleksandru Čupiću.
- Celovita ličnost prof. Aleksandra Čupića predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije, savršenog jedinstva etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti. Stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan. Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojem se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti. On po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji u političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju - rekao je poslanik Studentske liste.
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