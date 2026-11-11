"REKETIRANO JE 500 LJUDI" Vučić: Nijedan kriminalac nije uhapšen (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Hvala vam što se odazvali, čast izuzecima koji će da objave. Govorio sam tokom izborne kampanje i mislim da je to bilo važno i danas još snažnije nego ranije - da je Srbiji potrebna stabilnost, da je Srbiji potreban mir, da je Srbiji potreban napredak, a ne strah. I kada o tome govorim, Srbija je za 17 dana izgubila ono po čemu je bila prepoznatljiva, ono što je bio kamen temeljac i stub razvoja ove zemlje. Izgubila je svoju stabilnost, strah se uvukao u domove ljudi. 172 puta sam ovako ili onako učestvovao u isplati penzija. Nikada u tih 172 puta - 172 meseca, nikada penzija nije kasnila ni jedan dan, nikada nije bilo problema sa gotovinom. Šta mislite, zašto sada, iako je budžet pun? Preko četiri milijarde evra je u budžetu. I da vi danas imate problem sa gotovinom? Zato što je neko izazivao nestabilnost namerno. Podsetiću vas na gostovanje gospodina Karovića. Osuo drvlje i kamenje besmislenim lažima po Alta banci, kako je neko pokušao da iznese 45 milijardi u kamionima i ne znam ni ja čemu sve. Naravno, reč je bila o notarnoj laži, jednoj od mnogih. Onda su nam saopštili kako je neko pokušao iz Poštanske štedionice da uzme milijardu dinara i prebaci negde i da to može da ugrozi isplatu penzija. Naravno, to se nikada nije dogodilo, nikada ne bi bila ugrožena isplata penzija, ali zahvaljujući nestabilnosti i nesigurnosti koju su proizveli u zemlji i strahu ljudi koji kupuju evre u enormnim sumama, da ne izgovorim pogrešno količinama, već sumama novca, dakle, došli smo u situaciju da na jedan dan nema dovoljno keša. Svi problemi za penzionere biće rešeni, penzioneri neće ispaštati ni sada, ni sledeća penzija, jer koliko vidim njima se ne žuri sa formiranjem Vlade - rekao je Vučić.

- Za 17 dana, od večeri kada smo prihvatili poraz kako to džentlmeni rade, umesto da za to dobijete pruženu ruku, mi to nismo dobili. Ja ću uvek biti za ujedinjenu Srbiju, koja će da poštuje one koje drugačije misle. Sve im je satkano od laži i mitskog pravljenja žrtve od sebe. I taj Aca šiptar, peder, ovakav, onakav, uvek je bio spreman da razgovara. Još strašnija stvar koja unosi nestabilnost je činjenica da svakoga dana pojedini mediji objavljuju nekakve delove njihovog programa. Ljudi, nemojte program. Evo, formiraćete skupštinu, za 10 dana formirajte vladu. Za 7-8 dana formirajte vladu. Koga čekate? Ponekad sebi izgledam kao čovek koji je gradio mostove, a neko danas ide i sve ruši. Kao deca neka. Dočepali se neodgovorni ljudi države i polako je rastaču, seku, pale. Oni diktiraju iz parka. Kažu - dajte dosijea. Ta dosijea Gestapo nije tražio zaposlenima u Radio Beograd. Da nismo mi tražili? To je najbrutalnije poniženje za ljude. Da nije tragično bilo bi komično - naveo je lider opozicije.

FOTO: Novosti

Istakao je da je strašno ono što se danima radi sa Informerom.

- Tu Evropa prati sve, Norvežani prate sve, samo mi to nećemo da gledamo. Znate li zašto su danas uhapšeni ljudi? Vrednost predmeta nikakva, služi da vam utera strah u kosti. Rekli biste milijarde u pitanju. Rešili su bukvalno sve da unište. Prvo su hapsili i najavljivali hapšenje Jorgovanke Tabaković. Onda su najavili kako su počeli da hapse privrednike, Vujka i Bošnjaka. Znate zašto? Njihov čovek iz Fiskalnog saveta kaže 10.000 manje zaposlenih, koga briga. Pa ja sam se borio, išao sam na putovanja po svetu za 70 i 100 zaposlenih, imao ozareno lice kada zaposlimo 100 ljudi. Jeste čuli da je neko zbog jednog dokumenta hapšen, kao što su Vujko i Bošnjak? Rekli su da su radili bez građevinske dozvole. Oni su bili preventivno privedeni, jer je nekome trebalo da pravi spektakl - naveo je.

- Pokrenuli su najveću kampanju protiv Kine. Molim vas nemojte to da radite - sečete granu na kojoj sedite. Strašnu ste štetu naneli sa objavama oko borskog rudnika. Hoćete narodu da obezbedite da ima tri puta skuplju robu? Zato što ništa o državi ne znate. Država nije igračka - kaže Vučić.

Govoreći o Crnoj Gori, Vučić je posebno pomenuo Šoškića, kome je zamerio nepoznavanje istorijskih činjenica o Njegošu, ali je istakao da je mnogo ozbiljniji problem odnos prema položaju srpskog naroda u toj zemlji.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

- Srbi u Crnoj Gori, jeste li im rekli - U redu je to, Šoškiću, da nemaš pojma ko je Njegošev otac. Da kažeš da je to Sveti Petar Cetinjski, razumem. Škola, obrazovanje, nije pitanje onoga što piše na papiru, to je nešto dublje, moraš da čitaš mnogo više, da radiš mnogo više. Tomo Markov je otac vladike Rada, ali nisu to lake stvari, jer to ne moraš da znaš. Ali moraš da znaš da Srbi nisu manjina u Crnoj Gori, inače nanosiš strašnu štetu srpskom narodu – poručio je Vučić.

On je upozorio i na pojačane aktivnosti hrvatske obaveštajne službe usmerene protiv srpskih nacionalnih interesa u regionu, navodeći da se u tim aktivnostima koriste različiti politički i drugi kanali.

Foto: Novosti

- Videli ste opštu grabež za funkcijama. A sve o struci pričali. I sve veliki eksperti. O napadima na tužilaštvo, jer se neko drznuo da kaže istinu oko zvučnog topa. Ne možete da izmislite nešto što nije postojalo. Vi niste razumeli da sam ja svoj život posvetio Srbiji - kazao je.

- Imamo 17. verifikaciju mandata. Oni mogu, ali ne moraju tada da izaberu skupštinsko rukovodstvo. Mi ćemo da ponudimo Stojana Radenovića, najvećeg naučnika, da ponudimo struku, znanje. Naravno, neće prihvatiti. Imaju još najmanje 110 dana, mogu da ne formiraju vladu. A imaju punu vlast i to im najviše odgovara. Ljudi vole kad komšiji crkne krava, pa se raduju - ej stavili su mu lisice na ruke. Četvrti, peti mesec počnu da se pitaju gde je moja zemlja danas. Šta ćete da radite, da jašete, da pijete? Samo vas upozoravam, da oni koji to rade, uvek loše završe - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Teška vremena pokzuju i slabe i jake ljude. Kod nekih principa nema. Nije mi jednostavno da ljude hrabrim svakog dana, ali će u istoriju ući oni koji imaju hrabrosti - naveo je Vučić.

- Zapamtite šta sam rekao, odgovaraćete za sve - poručio je lider opozicije.

- Radio televiziju Vojvodine predali su u ruke autonomašima. Došli su, rekli su - mi smo oslobodioci i nema više prenosa. Upadali na stranačku slavu, nisu dali da iseku kolač i očitaju molitvu. Vraćali avion iz Moskve - kazao je Vučić.

- Nezaposlenost će svakako biti veća. Dostigli smo istorijski najniži nivo stope nezaposlenosti. Ništa ih nije zanimalo, samo pričajte gluposti i epski zaokret. Stopa nezaposlenosti će biti neuporedivo veća za godinu dana. Njihov program, četvorodnevna radna nedelja, i ako može niko ništa da ne radi, a svi da žive lepo. To ima, znate, u knjizi Utopija, ali to nema u realnom životu. To su veoma opasni programi - kazao je Vučić.

- Ako nešto postoji na šta sam danas ponosan, SNS, naša lista i naše rukovodstvo ćemo biti ti koji ćemo da unosimo stabilnost - rekao je Vučić.

- Nijedan kriminalac nije uhapšen zbog reketiranja, preko 500 ljudi je reketirano. Od toga je negde polovina platila reket, polovina nije platila reket. Reč je o ljudima različitih zanata, različitih poslova kojima se bave. Sve što je prijavljeno policiji nije rešeno. Jesu li uhapšeni kriminalci? Zato je privedeno na razgovor 22 tetkice, jer je Pogačar prijavio da je u AP Vojvodina neko seckao papire. Znate li koliko su tih iseckanih papira pronašli do sada, od preko 400 prijava? Znate li koliko? Nula. Ne jedan, nula. I umesto da su hapsili kriminalce i reketaše, hapsili smo kontejnere i nepostojeće papire - kazao je Vučić.

- Mi smo dobili poziv od sekretara Skupštine u petak za konsultacije. Ne verujem da će ovi vlastodršci doći. Mi ćemo ukazati poštovanje prema institucijama - rekao je.

O najavama njegovog hapšenja, Vučić kaže:

- Svi tražite štit u meni. Ja sam ovde, kao što vidite, ne idem nigde. Ja nisam bio na skaj telefonu. Već su mi najavili da ću biti pozvan kao svedok. Kako god. Ja sam ovde. Ne mogu mi ništa, jer znam da govorim istinu. Svako i danas izađe sa tim - hapsi Vučića. Tu sam, mrdnuti se neću. I iz zatvora ću da ih pobedim. Ja sam ovde, svoju sudbinu i život sam posvetio Srbiji. I za razliku od njih moći ću da se hvalim da nikada dosije nisam tražio, nijednu televiziju zatvarao - poručio je.

Foto: Printskrin Jutjub

O kandidatim SNS na predsedničkim izborima, Vučić kaže:

- Lično smatram da u ovom trenutku ne samo da izbori nisu mogući, nisu normalni, gde se ljudi bukvalno bore za dah. Ne kriminalci koji slobodno šetaju i upravljaju zemljom, već obični ljudi i oni koji drugačije misle od njih. Ali to što ja mislim ne znači ništa. Imaćemo i Glavni odbor, imaćemo i Skupštinu stranke početkom, sredinom decembra, i onda ćemo, u zavisnosti od datuma, donositi odluke po tom pitanju. Ako mene lično pitate, u potpunosti bih to ignorisao - kazao je.

O pretnjama za bezbednost i o izjavi Zorana Ćirjakovića, koji je izrazio zabrinutost za njegovu bezbednost, Vučić kaže:

- Izuzetno cenim gospodina Ćirjakovića, to je jedan od najpametnijih ljudi u Srbiji. Hvala mu na brizi. On je rekao čak i nešto što teško da bi moji roditelji rekli. A kada to kaže takav vrhunski intelektualac, onda vam je važno da je to neko izgovorio. Ja sam svoju energiju i snagu posvetio napretku Srbije. Ja sam u ovoj zemlji, neću ići nigde. Ne pada mi na pamet da idem. Možda ću da odem na konferenciju EPP-a tamo, 7. i 8. decembra, možda, ukoliko to prilike u zemlji budu dozvoljavale. To je u Briselu, 7. i 8. decembra. Svo troje moje dece su u zemlji. Majku su mi napali na dan izbora. Razarali su nam porodicu kao nukleus.

- Što se tiče podizanja panike svaki dan to rade. Što, da neće u Skupštini da me biju Bodiroga i Kokanović? Priče za malu decu. Zamislite neko traži vaše dosijee? Revolucionarna pravda. Uvek je to tako u životu. Pustićemo da se izvrište, izviču. Mi ćemo da se ponašamo kao neko ko zna šta je država. I najgore instituciju su najbolje od vaninstitucionalnog divljanja - kazao je Vučić.

Najavio je promene više od 50 posto ljudi u stranci.