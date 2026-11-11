NATO SE PRIPREMA ZA VELIKI SUKOB? Alijansa menja prvobitne ratne planove zbog ove svetske sile
NATO razmatra mogućnost odustajanja od izdvajanja dodatnih snaga za operacije u inostranstvu kako bi se usredsredio na suprotstavljanje Rusiji, pišu mediji, pozivajući se na diplomate Alijanse.
Kako navode neimenovane diplomate NATO-a, saveznici u Alijansi razmatraju najveću reviziju vojnog planiranja u poslednje najmanje dve decenije, dajući prioritet suprotstavljanju Rusiji u odnosu na zadržavanje dodatnih snaga za operacije u zemljama poput Iraka i Avganistana.
Reč je o preispitivanju zahteva u pogledu vojnih kapaciteta 32 države članice Alijanse.
- Prema nacrtu dokumenta, od saveznika se više neće zahtevati da raspolažu dovoljnim snagama za vođenje velikog rata u Evropi i istovremeno sprovođenje nekoliko manjih operacija za upravljanje krizama... Umesto toga, planiraće snage za ispunjavanje zahteva jednog ili drugog scenarija - navodi se u tekstu.
Ističe se da novu promenu podržavaju SAD, severnoevropske zemlje i države istočnog krila NATO-a. Južne evropske članice tradicionalno se zalažu za očuvanje značajne uloge operacija u inostranstvu.
Navodno, Vašington nastoji da smanji učešće Alijanse u misijama van njene teritorije, uključujući savetodavnu misiju u Iraku, i zahteva od evropskih saveznika da svoje resurse usmere na sopstvenu odbranu.
Istovremeno, predlog je još u fazi razmatranja i ne podrazumeva automatski prekid postojećih misija NATO-a, uključujući one na Kosovu i u Iraku.
Planirano je da nove političke smernice za vojno planiranje budu usaglašene do februara 2027. godine, dok bi konačni zahtevi u pogledu snaga i naoružanja saveznika trebalo da budu usvojeni do 2029. godine.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
NI MIR NEĆE ZAUSTAVITI KALASOVU: Rusiju čeka novi talas sankcija! (FOTO)
11. 11. 2026. u 08:42
NATO PROTIV NLO NAD NEBOM LITVANIJE: Zavijale sirene, svi mislili Rusi, ali...
11. 11. 2026. u 00:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)