NATO SE PRIPREMA ZA VELIKI SUKOB? Alijansa menja prvobitne ratne planove zbog ove svetske sile

NATO razmatra mogućnost odustajanja od izdvajanja dodatnih snaga za operacije u inostranstvu kako bi se usredsredio na suprotstavljanje Rusiji, pišu mediji, pozivajući se na diplomate Alijanse.

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Kako navode neimenovane diplomate NATO-a, saveznici u Alijansi razmatraju najveću reviziju vojnog planiranja u poslednje najmanje dve decenije, dajući prioritet suprotstavljanju Rusiji u odnosu na zadržavanje dodatnih snaga za operacije u zemljama poput Iraka i Avganistana.

Reč je o preispitivanju zahteva u pogledu vojnih kapaciteta 32 države članice Alijanse.



Prema sadašnjim pravilima, one moraju da obezbede resurse kako za veliki sukob u Evropi, tako i za nekoliko misija u inostranstvu. Novi pristup podrazumevao bi izbor između ova dva scenarija, umesto obavezne pripreme za oba istovremeno.

- Prema nacrtu dokumenta, od saveznika se više neće zahtevati da raspolažu dovoljnim snagama za vođenje velikog rata u Evropi i istovremeno sprovođenje nekoliko manjih operacija za upravljanje krizama... Umesto toga, planiraće snage za ispunjavanje zahteva jednog ili drugog scenarija - navodi se u tekstu.

Ističe se da novu promenu podržavaju SAD, severnoevropske zemlje i države istočnog krila NATO-a. Južne evropske članice tradicionalno se zalažu za očuvanje značajne uloge operacija u inostranstvu.

Navodno, Vašington nastoji da smanji učešće Alijanse u misijama van njene teritorije, uključujući savetodavnu misiju u Iraku, i zahteva od evropskih saveznika da svoje resurse usmere na sopstvenu odbranu.

Istovremeno, predlog je još u fazi razmatranja i ne podrazumeva automatski prekid postojećih misija NATO-a, uključujući one na Kosovu i u Iraku.

Planirano je da nove političke smernice za vojno planiranje budu usaglašene do februara 2027. godine, dok bi konačni zahtevi u pogledu snaga i naoružanja saveznika trebalo da budu usvojeni do 2029. godine.

(Sputnjik)

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