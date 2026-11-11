Svet

NATO SE PRIPREMA ZA VELIKI SUKOB? Alijansa menja prvobitne ratne planove zbog ove svetske sile

Д.К.

11. 11. 2026. u 14:28

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NATO razmatra mogućnost odustajanja od izdvajanja dodatnih snaga za operacije u inostranstvu kako bi se usredsredio na suprotstavljanje Rusiji, pišu mediji, pozivajući se na diplomate Alijanse.

НАТО СЕ ПРИПРЕМА ЗА ВЕЛИКИ СУКОБ? Алијанса мења првобитне ратне планове због ове светске силе

Foto: Sunshine Seeds/Alamy/Profimedia

Kako navode neimenovane diplomate NATO-a, saveznici u Alijansi razmatraju najveću reviziju vojnog planiranja u poslednje najmanje dve decenije, dajući prioritet suprotstavljanju Rusiji u odnosu na zadržavanje dodatnih snaga za operacije u zemljama poput Iraka i Avganistana.

Reč je o preispitivanju zahteva u pogledu vojnih kapaciteta 32 države članice Alijanse.

Prema sadašnjim pravilima, one moraju da obezbede resurse kako za veliki sukob u Evropi, tako i za nekoliko misija u inostranstvu. Novi pristup podrazumevao bi izbor između ova dva scenarija, umesto obavezne pripreme za oba istovremeno.

- Prema nacrtu dokumenta, od saveznika se više neće zahtevati da raspolažu dovoljnim snagama za vođenje velikog rata u Evropi i istovremeno sprovođenje nekoliko manjih operacija za upravljanje krizama... Umesto toga, planiraće snage za ispunjavanje zahteva jednog ili drugog scenarija - navodi se u tekstu.

Ističe se da novu promenu podržavaju SAD, severnoevropske zemlje i države istočnog krila NATO-a. Južne evropske članice tradicionalno se zalažu za očuvanje značajne uloge operacija u inostranstvu.

Navodno, Vašington nastoji da smanji učešće Alijanse u misijama van njene teritorije, uključujući savetodavnu misiju u Iraku, i zahteva od evropskih saveznika da svoje resurse usmere na sopstvenu odbranu.

Istovremeno, predlog je još u fazi razmatranja i ne podrazumeva automatski prekid postojećih misija NATO-a, uključujući one na Kosovu i u Iraku.

Planirano je da nove političke smernice za vojno planiranje budu usaglašene do februara 2027. godine, dok bi konačni zahtevi u pogledu snaga i naoružanja saveznika trebalo da budu usvojeni do 2029. godine.

(Sputnjik)

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