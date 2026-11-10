SAVET REM-A KAZNIO TV KURIR: Privremena zabrana emitovanja Dnevnika i Vesti

IZREČENA zabrana za televiziju Kurir. Savet REM-a televiziji Kurir zabranio emitovanje Dnevnika na jedan dan, a Vesti na dva dana

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Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izrekao je na današnjoj sednici meru TV Kurir i na jedan dan zabranio emitovanje emisije "Dnevnik" i na dva dana emitovanje emisije "Vesti" na toj televiziji.

Protiv TV Kurir postupak je bio pokrenut zbog emisije "Puls Srbije" emitovane 7. oktobra. Punomoćnik te televizije Zvonko Ranković rekao je na sednici da im REM nije dostavio prijavu, niti je doneo plan nadzora. "Postupke vodite i mere izričete samo prema jednoj polovini medijskog tržišta.

Druga polovina medijskog tržišta, svi znamo o kome govorimo, o prekograničnim televizijama, ostaje van domašaja regulative, srpskih propisa, domaćeg nacionalnog zakonodavstva i izrečenih mera, što znači da oni neće biti sankcionisani dok će druga polovina medijskog tržišta, nažalost, biti sankcionisana", rekao je Ranković.

Savet REM-a izrekao je meru upozorenja zbog nenamerno učinjene greške TV V5 iz Valjeva. Mera je doneta zbog reemitovanja programa Informer TV "Specijal". Sednica Saveta REM-a počela je u 10 časova, a na dnevnom redu su postupci protiv televizija zbog mogućih kršenja medijskih propisa.

Na dnevnom redu je i postupak protiv TV Informer, a ispred zgrade REM-a održava se skup podrške toj televiziji, kojoj je već izrečena mera zabrane emitovanja na sedam dana programskog sadržaja "Prve info".

Savet REM-a je na sednici 6. novembra doneo odluke o pokretanju ispitnih postupaka protiv TV Informer, Kurir, B92 i K1.

Članovi Saveta REM-a tada su doneli odluku da u slučaju prijave protiv TV N1 upute dopis regulatoru u Luksemburgu kod koga je, kako je navedeno, registrovana nadležnost.

(Tanjug)