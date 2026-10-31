NEDELJNI HOROSKOP OD 1. do 7. NOVEMBRA: Ovan donosi važnu odluku, Lav sklon introspekciji, Strelcu stiže romantična poruka, a Vodoliji novac

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 1. do 7. novembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Poslednja Mesečeva četvrt u kući kreativnosti, 1. novembra, donosi vam uspeh u umetničkom projektu ili privatnom biznisu. Opozicija sa vašim vladaocem Plutonom, planetom novca, upozorava na dodatni oprez sa finansijama. Sa konjunkcijom Sunca i Merkura, simbola ambicija i komunikacija, u kući novca, 4. novembra, očekuju vas vanredni izdaci i važne odluke.

Ljubav Sa naglašenom kućom ljubavnog života, u kojoj se nalazi i vaš vladalac Mars, planeta strasti ali i sukoba, početkom perioda, možete da se nađete pred važnom emotivnom odlukom. Opozicija između Neptuna i Venere, koja vlada partnerskim odnosima, donosi vam zaljubljivanje ali i mogućnost razočaranja.

Zdravlje Podložnost povredama.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Sa poslednjom Mesečevom četvrti u četvrtoj kući, 1. novembra, u opoziciji sa vladaocima vaših finansija, trebalo bi da sačekate bolji trenutak, ako razmišljate o ulaganju u porodični biznis ili drugi vid samostalne delatnosti. U drugom delu sedmice, možete da očekujete uvećanje prihoda preko poslova u vezi sa nekretninama, ekologijom ili organskim namirnicama.

Ljubav Početak perioda donosi nesporazume, svađe, rasprave i sukobe sa članovima porodice i voljenom osobom, koji mogu da kulminiraju 4. novembra, u vreme konjunkcije retrogradnog Merkura i Sunca u kući partnerstva i braka. Slobodne Bikove očekuje razočaranje zbog nekih saznanja o osobi koja im se dopada.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Vladalac vaših finansija, Mesec, u fazi poslednje četvrti, 1. novembra, donosi vam priliku da dovršite posao koji ima veze sa kraćim putovanjima ili da potpišete isplativ ugovor. Sa konjunkcijom vašeg vladaoca Merkura i Sunca u kući posla, 4. novembra, pod uticajem Saturna iz kuće planova, moraćete da uložite više napora kako biste završili sve obaveze.

Ljubav Pozicija vladaoca vašeg privatnog života, krajem sedmice, ponovo iznosi na svetlo dana neraščišćene odnose sa partnerom, zbog čega ćete morati da preduzmete konkretnije korake. Krajem perioda, dobijate romantičnu poruku od bivše simpatije ili od nekoga ko stiže sa dužeg putovanja.

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Poslednja četvrt vašeg vladaoca Meseca u astrološkoj kući novca, 1. novembra, obrazuje napet aspekt sa Saturnom u kući karijere, donoseći vam finansijske probleme i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Pokušajte da odložite potpisivanje važnih ugovora i dogovora, sredinom sedmice. Krajem perioda, povratak staroj ideji ili saradnji sa starim partnerima.

Ljubav Konjunkcija Sunca i Merkura u vašoj kući ljubavi, 4. novembra, slobodnim Rakovima donosi mogućnost ulaska u novu vezu, kao i veće šanse za proširenje porodice. Imate osećaj da bračni ili dugogodišnji partner nešto krije od vas i verovatno vas intuicija ne vara. Dobijate poruku od jednog Jarca.

Zdravlje Potreban vam je odmor.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Vaš vladalac Sunce, 4. novembra, pravi konjunkciju sa retrogradnim Merkurom, vladaocem vaših finansija i planova, čineći vas spremnim da se vratite vašoj staroj poslovnoj ideji ili saradnji sa starim timom. Očekuje vas uvećanje prihoda preko saradnje sa strancima, putovanja, obrazovanja ili završavanja pravnih pitanja. Krajem nedelje, moguć sukob sa autoritetima.

Ljubav Sa naglašenom kućom privatnog života očekuju vas svađe, sukobi i rasprave sa članovima porodice, naročito sredinom perioda. Opozicija između retrogradne Venere u kući komunikacija i retrogradnog Neptuna može vam doneti romantičan susret s nekim na putu ali i sklonost idealizovanju i zabludama.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Sa poslednjom Mesečevom četvrti u kući ograničenja i prepreka, 1. novembra, očekuju vas trzavice sa nadređenima i autoritetima. Uvećanje zarade preko saradnje sa nekadašnjim saradnicima ili realizacije stare poslovne ideje. Naglašena kuća komunikacija i biznisa, 4. novembra, može vam doneti dobitke preko potpisivanja isplativog ugovora i kraćih putovanja.

Ljubav Retrogradni Neptun, koji upravlja bračnim odnosima, u kući vaše intime, pravi opoziciju sa retrogradnom Venerom u kući podsvesti, tajni i romantike čineći vas sklonim zabludama idealizovanju i razočaranju, kada je reč o partneru. Slobodne Device sredinom sedmice mogu da upoznaju nekoga na kraćem putu.

Zdravlje Unosite više tečnosti.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Naglašena kuća posla i novca fokusira vas na zaradu i rešavanje finansijskih pitanja, naročito sredinom perioda. Opozicija između vašeg vladaoca Venere i Neptuna, planeta novca i prevara, upozorava na oprez sa ulaganjima. Poslednja četvrt Meseca, vladaoca vaše karijere, 1. novembra, donosi uspeh preko poslovnog partnerstva, javne delatnosti ili sudskog spora.

Ljubav Retrogradni Merkur, koji upravlja vašom podsvešću, 4. novembra pravi konjunkciju sa Suncem u znaku intuicije, čineći vas sklonim preispitivanju prošlosti i odnosa sa voljenom osobom. Slobodne Vage mogu se naći pred odlukom o obnovi veze sa nekim ko pokušava da ponovo uđe u njihov život. Poslušajte savet Lava.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Sa poslednjom Mesečevom četvrti u kući karijere, u opoziciji sa vašim vladaocem Plutonom, 1. novembra, možete da očekujete nesporazume sa nadređenima ali i vanredne izdatke. Konjunkcija Sunca i retrogradnog Merkura, simbola ambicije i komunikacija, u vašem znaku, sredinom perioda, upozorava da povedete više raćuna o dokumentaciji i vrednim sitnicama.

Ljubav Vladalac vaše intime i društvenog života, pod uticajem Saturna, planete sumnji, prepreka i ograničenja, sredinom sedmice, čini vas sklonim preispitivanju emocija prema partneru. Opozicija između Venere, koja upravlja emotivnim životom, i Neptuna, planete romantike, slobodnima donosi ljubavni zanos.

Zdravlje Problemi sa cirkulacijom.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Poslednja četvrt Meseca koji upravlja vašim finansijama, 1. novembra pravi trigon sa Saturnom i vašim vladaocem Neptunom u kući kreativnosti, donoseći vam dobitke preko umetnosti, samostalne ili delatnosti koje imaju dodirne tačke sa sportom i decom. U drugoj polovini sedmice, mogući su nesporazumi sa autoritetima ili nadređenima. Poslušajte savete Vage i Lava.

Ljubav Aspekti Meseca, koji upravlja vašom intimom početkom perioda čini vas sklonim preispitivanju odnosa sa voljenom osobom. Spoj Sunca i retrogradnog Merkura, vladaoca partnerskih odnosa, u kući romantike, gde se nalazi i retrogradna Venera, planeta ljubavi, 4. novembra, nagoveštava susret u tajnosti.

Zdravlje Unosite više vitamina.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Opozicija između Plutona i poslednje Mesečeve četvrti u kući novca, 1. novembra, fokusira vas na važna finansijska pitanja, kredit, stipendiju, podelu imovine. Spoj Sunca i retrogradnog Merkura u kući ambicija, planova 4. novembra, pod uticajem vašeg vladaoca Saturna, donosi riliku za društveni ili politički angažman. Problem sa pravnim procesima, na putovanjima.

Ljubav Sa naglašenom kućom društvenog života, sredinom perioda, očekuje vas više izlazaka i druženja, povratak starih prijatelja, a može se roditi i ljubav iz nekog prijateljstva. Obnova komunikacije sa starom simpatijom ili upoznavanje preko interneta. Neko koga dugo niste videli, želi da uđe u vaš život.

Zdravlje Sklonost introspekciji.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Poslednja Mesečeva četvrt u kući partnerskih odnosa, 1. novembra, pravi opoziciju sa Plutonom u vašem znaku, donoseći vam teškoće u komunikaciji sa svima, posebno ako ste rođeni u prvoj dekadi. Sredinom sedmice mogući su problemi na kraćem putu, sa pravnim pitanjima ili dokumentima. Krajem perioda, obnova saradnje sa starom ekipom, rešavanje starih pravnih pitanja.

Ljubav Merkur, vladalac vašeg ljubavnog života, 4. novembra obrazuje konjunkciju sa Suncem, vladaocem partnerskih odnosa, ali i napet aspekt sa vašim vladaocem Saturnom, planetom ograničenja, pa ćete morati da uložite više strpljenja i napora kako biste popravili komunikaciju sa voljenom osobom.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Vaš vladalac, retrogradni Neptun, koji upravlja i vašom karijerom, u trigonu sa poslednjom Mesečevom četvrti u kući posla, 1. novembra, donosi priliku da realizujete vašu staru poslovnu ideju ili da saradnju sa starim poslovnim partnerima. Budite oprezniji ukoliko imate u planu ulaganje u nov posao, zbog mogućnosti finansijskih prevara ili manipulacija.

Ljubav Retrogradni Merkur, koji upravlja vašim partnerskim odnosima i privatnim životom, 4. novembra, u konjunkciji sa Suncem, donosi slobodnim Ribama susret sa starom ljubavi ili ulazak u novu vezu sa nekim od koga ih deli veća razlika u godinama. Rasprave sa voljenom osobom i članovima porodice.

Zdravlje Provodite više vremena u prirodi.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.