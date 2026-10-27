KURTI NASTAVLJA TEROR: Sud u Prištini pridužio pritvor devetorici Srba iz Zubinog potoka
VRHOVNI sud u Prištini odbio je kao neosnovane zahteve za zaštitu zakonitosti branilaca devetorice Srba iz okoline Zubinog Potoka osumnjičenih za navodni ratni zločin, a pritvor im je produžen za još dva meseca.
Advokat Miroslava Radojevića, Jelena Krivokapić je izjavila da su navedeni isti razlozi za odbijanje kao u oba nižestepena rešenja, a to su opasnost od bekstva, mogući uticaj na svedoke, kao i da postoji osnovana sumnja da su učinili delo koje im se stavlja na teret.
Advokat Miloša Raškovića, Predrag Miljković je naveo da je njegov branjenik u sudskom postupku naveden i kao svedok i ukazao da je takva situacija pravno nemoguća, ali da su i žalba i zahtev za zaštitu zakonitosti koje je podneo odbijeni.
- Miloš Rašković, moj branjenik, naveden je kao svedok u postupku protiv sebe. Žalbom smo ukazali da je to nemoguće, ali je odbijena. Zahtevom za zaštitu zakonitosti ponovo smo ukazali na to da je takva situacija nemoguća - naveo je advokat.
On je istakao da je obrazloženje vrhovnog suda još nepovoljnije od obrazloženja nižestepenih sudova.
- Vrhovni sud čak navodi da postoji osnovana opasnost da će okrivljeni, među kojima je i Rašković, uticati na svedoke, među kojima je ponovo i Rašković. Dakle, postoji opasnost da će okrivljeni Rašković uticati na sebe kao svedoka Raškovića - rekao je Miljković.
On je dodao da kontrola pritvora nikada nije bila gora i istakao da u obrazloženju sudske odluke, osim nabrajanja imena svedoka, nema ni opisa njihovih iskaza, što je, kako je naveo, dokaz u krivičnom postupku i obavezni deo obrazloženja.
Tzv. kosovska policija uhapsila je 27. septembra na području opštine Zubin Potok devet Srba osumnjičenih da su navodno počinili ratne zločine, a jednomesečni pritvor određen im je dva dana kasnije.
Na području Zubinog Potoka od kraja jula uhapšena su još četvorica Srba zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin, a sud privremenih institucija u Prištini je i njima odredio pritvor do 30 dana.
BONUS VIDEO: Zvicer slavi pobedu Studentske liste i Vučićev poraz
Preporučujemo
VELIKI BROJ SRBA SA KOSMETA KRENUO NA GLASANjE: Gužve ispred biračkih mesta i pre otvaranja (FOTO/VIDEO)
25. 10. 2026. u 06:59 >> 07:12
"ČUVAMO ONO ŠTO JE NAŠE" Vučić: Kosovo i Metohija su Srbija - bili, jesu i biće (VIDEO)
22. 10. 2026. u 13:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)