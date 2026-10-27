KURTI NASTAVLJA TEROR: Sud u Prištini pridužio pritvor devetorici Srba iz Zubinog potoka

VRHOVNI sud u Prištini odbio je kao neosnovane zahteve za zaštitu zakonitosti branilaca devetorice Srba iz okoline Zubinog Potoka osumnjičenih za navodni ratni zločin, a pritvor im je produžen za još dva meseca.

Foto: Printskrin/Jutjub/Drejtesia ne Kosove

Advokat Miroslava Radojevića, Jelena Krivokapić je izjavila da su navedeni isti razlozi za odbijanje kao u oba nižestepena rešenja, a to su opasnost od bekstva, mogući uticaj na svedoke, kao i da postoji osnovana sumnja da su učinili delo koje im se stavlja na teret.

Advokat Miloša Raškovića, Predrag Miljković je naveo da je njegov branjenik u sudskom postupku naveden i kao svedok i ukazao da je takva situacija pravno nemoguća, ali da su i žalba i zahtev za zaštitu zakonitosti koje je podneo odbijeni.

- Miloš Rašković, moj branjenik, naveden je kao svedok u postupku protiv sebe. Žalbom smo ukazali da je to nemoguće, ali je odbijena. Zahtevom za zaštitu zakonitosti ponovo smo ukazali na to da je takva situacija nemoguća - naveo je advokat.

On je istakao da je obrazloženje vrhovnog suda još nepovoljnije od obrazloženja nižestepenih sudova.

- Vrhovni sud čak navodi da postoji osnovana opasnost da će okrivljeni, među kojima je i Rašković, uticati na svedoke, među kojima je ponovo i Rašković. Dakle, postoji opasnost da će okrivljeni Rašković uticati na sebe kao svedoka Raškovića - rekao je Miljković.

On je dodao da kontrola pritvora nikada nije bila gora i istakao da u obrazloženju sudske odluke, osim nabrajanja imena svedoka, nema ni opisa njihovih iskaza, što je, kako je naveo, dokaz u krivičnom postupku i obavezni deo obrazloženja.

Tzv. kosovska policija uhapsila je 27. septembra na području opštine Zubin Potok devet Srba osumnjičenih da su navodno počinili ratne zločine, a jednomesečni pritvor određen im je dva dana kasnije.

Na području Zubinog Potoka od kraja jula uhapšena su još četvorica Srba zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin, a sud privremenih institucija u Prištini je i njima odredio pritvor do 30 dana.

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