"MEDIJI NISU METE ZA ODSTREL" ANS oštro osudio napad na Informer: Nasilje nad novinarima neće biti put u novu Srbiju

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje nasilni upad u prostorije televizije Informer, prekid programa, zastrašivanje novinara i zaposlenih, kao i napade na zgradu televizije Pink.

Foto: Printscreen | LOGO

Saopštenje ANS-a prenosimo u celosti:

- Upad u televizijski studio, pretnje novinarima i pokušaji nasilnog ućutkivanja medija predstavljaju direktan udar na slobodu javne reči!

Niko nema pravo da upada u redakcije, prekida program, uništava opremu i odlučuje ko sme, a ko ne sme da govori!

Da li je ovo slika demokratije koju Srbija treba da očekuje? Da li će se od sada urednička politika određivati pretnjama, upadima i fizičkim zastrašivanjem?!

Posebno je nedopustivo da novinari i njihove porodice žive pod stalnim pritiskom i u strahu za sopstvenu bezbednost.

ANS zahteva HITNU reakciju policije i tužilaštva, identifikaciju svih odgovornih, njihovo procesuiranje u skladu sa zakonom i trajnu zaštitu novinara i medijskih radnika!

Pozivamo sva novinarska udruženja da bez dvostrukih aršina osude nasilje, bez obzira na to o kom mediju je reč.

NEMA DEMOKRATIJE TAMO GDE SE NOVINARIMA PRETI! NEMA SLOBODE MEDIJA TAMO GDE SE U REDAKCIJE UPADA SILOM!

NOVINARI NISU METE! NI INFORMER, NI PINK, NITI BILO KOJI DRUGI MEDIJ NE SME BITI IZLOŽEN NASILjU!