"MEDIJI NISU METE ZA ODSTREL" ANS oštro osudio napad na Informer: Nasilje nad novinarima neće biti put u novu Srbiju
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje nasilni upad u prostorije televizije Informer, prekid programa, zastrašivanje novinara i zaposlenih, kao i napade na zgradu televizije Pink.
Saopštenje ANS-a prenosimo u celosti:
- Upad u televizijski studio, pretnje novinarima i pokušaji nasilnog ućutkivanja medija predstavljaju direktan udar na slobodu javne reči!
Niko nema pravo da upada u redakcije, prekida program, uništava opremu i odlučuje ko sme, a ko ne sme da govori!
Da li je ovo slika demokratije koju Srbija treba da očekuje? Da li će se od sada urednička politika određivati pretnjama, upadima i fizičkim zastrašivanjem?!
Posebno je nedopustivo da novinari i njihove porodice žive pod stalnim pritiskom i u strahu za sopstvenu bezbednost.
ANS zahteva HITNU reakciju policije i tužilaštva, identifikaciju svih odgovornih, njihovo procesuiranje u skladu sa zakonom i trajnu zaštitu novinara i medijskih radnika!
Pozivamo sva novinarska udruženja da bez dvostrukih aršina osude nasilje, bez obzira na to o kom mediju je reč.
NEMA DEMOKRATIJE TAMO GDE SE NOVINARIMA PRETI! NEMA SLOBODE MEDIJA TAMO GDE SE U REDAKCIJE UPADA SILOM!
NOVINARI NISU METE! NI INFORMER, NI PINK, NITI BILO KOJI DRUGI MEDIJ NE SME BITI IZLOŽEN NASILjU!
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