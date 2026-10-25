RAMA NAJAVIO ASTRONOMSKE KAZNE ZA DEMONSTRANTE: Zbog nasilnih protesta i do 5.500 evra

PREMIJER Albanije, Edi Rama, predstavio je danas paket mera kojima bi trebalo da se nadoknadi šteta preduzećima i trgovinama, oštećenim u nasilnim protestima koji su potresli tu zemlju.

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Glavni princip ovih mera, prema njegovim rečima, jeste da štetu treba da plati osoba koja ju je prouzrokovala.

Rama je rekao da će se kazne primenjivati na osnovu individualnog ponašanja i mogu dostići i do pola miliona leka (oko 5.500 evra) za ljude koji ostanu na nasilnom okupljanju, čak i pošto ih policija upozori, prenose albanski mediji.

- Prvi instrument je akt za hitnu nadoknadu štete malim preduzećima. Ovaj zakon dolazi kao hitna finansijska podrška onima koji su oštećeni provalama, pljačkama i požarima. Ovim zakonom, država će pokriti od 100 odsto materijalne štete za najmanje do minimum 70 odsto za najveće, naravno na osnovu dobro definisanih kriterijuma i uvek u okviru preduzeća sa godišnjim prometom do 140.000 evra - rekao je Rama.

Rama je, međutim, naglasio da teret ovih mera neće podneti, kao do sada, samo poreski obveznici i državni budžet, već i oni koji tu štetu naprave.

- Zakon se primenjuje na sva okupljanja na javnim mestima, bilo da su najavljena, zabranjena ili spontana, uključujući sportska, kulturna i svečana okupljanja gde nastaje materijalna šteta, na javnoj ili privatnoj imovini - rekao je Rama.

On je naglasio da zakon ne ograničava slobodu okupljanja i izražavanja, ali obezbeđuje da odgovornost za nadoknadu štete zavisi od ličnog ponašanja osobe.

- Dakle, ko god odluči da ostane u gomili ili u grupi, znajući da oko njega kamenuju, pale vatrom, lome i uništavaju, biće administrativno odgovoran kroz novčanu kaznu, zajedno sa onima koji počine nasilna dela, a kazna će ići do 500.000 novih leka. Novinari, lekari, posmatrači, zaposleni na dužnosti ili slučajni prolaznici su svakako isključeni iz ovog pravila - rekao je Rama.

Premijer Albanije objasnio je da će kaznu, u slučaju da na protestima učestvuju maloletnici stariji od 14 godina, platiti roditelji ili staratelji, u skladu sa zakonskim odredbama.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama Rama je danas ponovo pozvao demonstrante na dijalog.

(Kurir)

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