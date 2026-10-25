KO IH JE UCENIO? Blokaderu oduzet glasački listić zbog slikanja, zaokružio je svoje, ali...
KORISNIK Iksa podelio je jedan od mnogobrojnih incidenata na biračkim mestima
Kako je naveo, na njegovoom biračkom mestu "jedna budala" slikala je glasački listić.
Na reakciju biračke komisije, njemu je listić oduzet a on izbačen sa biračkog mesta.
Kako se dalje navodi, on je slikao listić na kome je zaokružio - broj 3!
Logično, pitanje se postavlja samo od sebe - ko ih je ucenio da glasaju i slikaju?
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