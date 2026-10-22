"NAS ČEKA TOLIKO STVARI!" Vučić o velikim projektima koji su pred Srbijom - Meni je važno da završimo šta smo započeli!

TAJ EKSPO je fantastična prilika. To je izuzetna prilika, rekao je prvi na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ u specijalnoj emisiji pred izbornu tišinu na televiziji Pink.

Foto: printskrin TV Pink

Kako je istakao, u narednom periodu čeka nas mnogo stvari i završavanje važnih projekata bitnih za sveukupni razvoj zemlje i njenih pojedinih okruga.

- Nas čeka toliko stvari. Ne znam da li su ljudi svesni kad pričamo o vodosnabdevanju, kanalizaciji. Probaću da poakažem šta ćemo sve da uradimo. Taj EKSPO je fantastična prilika. To je izuzetna prilika. Pružićemo ruku ako izgubimo, ali meni je važno da završimo šta smo započeli. Mi smo sada na obilaznici oko Kragujevca, to je plavo ovde, onda Knić, Bombarevo brdo, izlazimo na Mrčajevce. Brza saobraćajnica do Mrčajevaca. Rešili smo Kragujevac. Ono što sada radimo već, gde smo 14 posto završili je auto-put Beograd - Zrenjanin. Zrenjanin - Novi Sad autoput. Ovaj trougao crveni koji se gradi ide na Fruškogorski koridor, do Sremska Rača - Kuzmin - rekao je Vučić pokazujući mapu zemlje.

Foto: printskrin TV Pink

- Do 2027. za Vidovdan, završavamo prvu deonicu od Kljajićeva do Bačkog brega. Kada smo došli do Golupca, još 6 kilometar da otvorimo. Da dođemo do Brze Palanke, ceo istok Srbije ste spojili. Tp će biti 3 horizintalne linij.e Paraćin - Zaječar - Negotin. Time smo rešili istok Srbije. U ova dva okruga živi 3 posto stanovništva Srbije. Prosečna primanja su 85 odsto od proseka Srbije u 4 okruga na Zapadu Srbije. Banat posebno srednji i jedan deo severnog dela južnog Banata. Bela Crkva i Kovin da pomognemo. Levač, Rekovac, Sjenica, Tutin, Novi Pazar, Nova Varoš isto da se pomognne. Niš - Dimitrovgrad 120 kilometara. U Preševu otvaramo fabriku, u Novoj Varoši, Rekovcu. Kada samo ovo vidite, razgovaramo sa Kinezima, Rusima i Uzbekistancima za prugu banatsku. Pančevo - Opovo - Zrenjanjin - Miloševo - Kikinda. Kikinda - Subotica - Sombor. Sombor ide ka Vrbasu i izlazi na brzu prugu Novi Sad - Subotica. Imam takvu strast kad o o ovome govorim... Od Kraljeva uskoro krećemo na brzu saobnraćajnicu, zaobizazimo manastir Studenicu Mataruškla banja - Novi Pazar i idemo do Jarinja. Mi plaćamo brzu saobraćajnicu do Severne Mitrovice. Srbija plaća, samo da Amerikanci to dogovore - istakao je Vučić.