PAD OD 10 ODSTO: Cena nafte niža zbog nade u nastavak pregovora SAD i Irana

CENA severnomorske nafte Brent pala je danas za oko jedan odsto, na gotovo 108 dolara po barelu, nakon vesti da su Katar i Pakistan izneli novi predlog za obnovu pregovora čiji je cilj okončanje rata u Iranu.

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Cena američke sirove nafte WTI pala je na oko 98 dolara za barel, blizu četvoronedeljnog maksimuma, nakon što je prošle nedelje skočila za 10 odsto, preneo je Trejding ekonomiks.

Izveštaji o padu saudijskog helikoptera u blizini granice sa Jemenom, napadima jemenskih Huta na važan izvozni terminal Janbu i pogotku dva tankera u Persijskom zalivu doveli su u pitanje održivost obnavljanja protoka nafte iz regiona.

Američki ministar energetike Kris Rajt izjavio je da su isporuke iz Persijskog zaliva dostigle oko 80 odsto nivoa pre početka sukoba, dok izvoz rafinisanih naftnih proizvoda i dalje trpi ograničenja.

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp rekao je da je Vašington postigao dogovor sa Rusijom o izvozu dizela i da je ukinuo carine i sankcije na ruske energetske isporuke kako bi podržao mirovne pregovore o Ukrajini.

Međutim, američki zakonodavci predložili su zakon kojim bi bila blokirana kupovina tih energenata, što dodatno komplikuje izglede za trgovinu naftom i naftnim derivatima.

Tanjug

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