Politika

VREDNO SMO RADILI, SRBIJA JE JEDNA OD NAJBRŽE RASTUĆIH EKONOMIJA! Moćna Vučićeva poruka obišla je celu Srbiju

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16. 10. 2026. u 11:40

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", oglasio se na zvaničnom Instagram profilu moćnom porukom.

ВРЕДНО СМО РАДИЛИ, СРБИЈА ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈБРЖЕ РАСТУЋИХ ЕКОНОМИЈА! Моћна Вучићева порука обишла је целу Србију

Foto: Printscreen

- Vredno smo radili, Srbija je jedna od najbrže rastućih ekonomija! Nastavićemo još snažnije, za još bolju i uspešniju Srbiju! - stoji u objavi.

Prethodno, Vučić je poručio je juče na skupu te liste u Lazarevcu da će, u slučaju da dobije premijerski mandat, država uložiti 25 miliona evra u rekonstrukciju dva zdravstvena objekta u tom mestu.

"Hoću da govorim o Domu zdravlja i hoću da govorim o Specijalnoj bolnici za interne bolesti. Jedno i drugo, kada saberete, je oko 25 miliona evra i u to ćemo uložiti novac u prvom delu mandata i u roku od dve godine imaćete i potpuno rekonstruisane, imaćete najmodernije objekte za pružanje zdravstvene nege i zdravstvene zaštite građanima Lazarevca", rekao je Vučić.

Govoreći o problemima Lazarevčana, naveo je da je na portalu "Ko si bre ti" mogao da pročita da građani na autobuskoj stanici nemaju nadstrešnicu, niti toalete, dodajući da će razgovarati o mogućnostima da se to uradi.

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