VREDNO SMO RADILI, SRBIJA JE JEDNA OD NAJBRŽE RASTUĆIH EKONOMIJA! Moćna Vučićeva poruka obišla je celu Srbiju
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", oglasio se na zvaničnom Instagram profilu moćnom porukom.
- Vredno smo radili, Srbija je jedna od najbrže rastućih ekonomija! Nastavićemo još snažnije, za još bolju i uspešniju Srbiju! - stoji u objavi.
Prethodno, Vučić je poručio je juče na skupu te liste u Lazarevcu da će, u slučaju da dobije premijerski mandat, država uložiti 25 miliona evra u rekonstrukciju dva zdravstvena objekta u tom mestu.
"Hoću da govorim o Domu zdravlja i hoću da govorim o Specijalnoj bolnici za interne bolesti. Jedno i drugo, kada saberete, je oko 25 miliona evra i u to ćemo uložiti novac u prvom delu mandata i u roku od dve godine imaćete i potpuno rekonstruisane, imaćete najmodernije objekte za pružanje zdravstvene nege i zdravstvene zaštite građanima Lazarevca", rekao je Vučić.
Govoreći o problemima Lazarevčana, naveo je da je na portalu "Ko si bre ti" mogao da pročita da građani na autobuskoj stanici nemaju nadstrešnicu, niti toalete, dodajući da će razgovarati o mogućnostima da se to uradi.
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