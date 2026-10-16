BLOKADERI: Kad se laž pretvori u samoobmanu

U KAMPANjI za parlamentarne izbore, do kojih je ostalo praktično nedelju dana, to jest do izborne tišine, takozvana Studentska lista pokazala je još jednu svoju osobinu.

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Na lažima koje tvorci ove liste i njeni nalogodavci, ideolozi i finansijeri, građani Srbije već su navikli, i šta god da iznesu u to niko više ne veruje, sem onih koji su za to plaćeni. Ali sada je Studentska lista krenula i sa lažima kojima samu sebe obmanjuje.

Došli su do zaključka tvorci ove liste, a to nisu nikakvi plenumi, niti nešto slično, da treba ohrabriti ne one na listi, jer oni su nebitni, nego blokadersku pešadiju, koja je za njih samo plaćeno topovsko meso i izvođači radova.

Krenuli su blokaderi u kampanju od vrata do vrata, što je legitimno, ali kod građana ne nailaze na razumevanje, što bi rekli prolaze kao bosi po trnju.

Pod hitno je bilo potrebno raditi na podizanju poljuljanog samopouzdanja ove dece koja misle da rade pravu stvar, a u stvari su obične sluge tuđih interesa koji rade na rušenju Srbije.

Krenulo se sa izmišljenim anketama javnog mnjenja, koje se skoro svakodnevno objavljuju, koje su apsolutno lažne i fingirane, a koje daju ogromnu prednost takozvanoj Studentskoj listi na izborima.

Ove lažne ankete imaju dvojaku ulogu.

Jedna uloga je da održe blokaderski entuzijazam i moral na visini onako kako su od početka govorili da ga pumpaju, tako da blokaderi u to i veruju.

Druga mnogo opasnija uloga, koja praktično proističe iz prve, jeste ta kada posle prebrojenih rezultata, takozvana Studentska lista dobije neuporedivo manje glasova nego što kažu njihove lažne ankete, to treba odmah da aludira na to da su izbori pokradeni.

Posle ovoga lako je izvesti blokadere na ulicu, da kako oni kažu , brane izbornu volju, jer zaboga ,kakvi su to rezultati kada su ankete sve vreme pokazivale nešto drugo. Ove naručene blokaderske ankete podsećaju na onaj narodni običaj, da kada čovek ide sam noću kroz šumu, peva ne bi li tako odagnao strah.

Na njihovu veliku žalost izborni rezultati će biti takvi i njihov poraz toliki da apsolutno neće moći da imaju argumente o izbornoj krađi. A na sreću, što je bila i obaveza, aktuelna vlast je zvanično pozvala strane posmatrače iz više evropskih institucija, koje su to prihvatile i dolazi više stotina posmatrača celokupnog izbornog procesa i obilaska glasačkih mesta po Srbiji. Posmatrači su iz više evropskih država i u njihovu ukupnu nepristrasnost ne bi trebalo sumnjati...

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