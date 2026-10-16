Politika

VUČIĆ OČEKUJE DOBAR REZULTAT: Pobedićemo ih u Novom Sadu

Novosti online

16. 10. 2026. u 16:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

ВУЧИЋ ОЧЕКУЈЕ ДОБАР РЕЗУЛТАТ: Победићемо их у Новом Саду

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ (STF)

Vučić putuje vozom odakle se obraća medijima. 

Kaže da je abolirao neke za terorističke akte.

- To je ujedinjena Srbija, ali to se ne radi protiv Srbije, posebno sa strancima. Pobedićemo ih u Novom Sadu. U Beogradu će da bude u 20.000, 30.000 glasova razlike. U Beogradu će bude 430.000 protiv 440.000 - kaže Vučić.

Kaže da je razlika takva da može da ih spasi samo da njega nema.

- Srećan sam šta smo uradili u kampanju, kako smo predstavili program, srećniji nego ikada. Srećan što smo sačuvali mir i stabilnost, uprkos pritiscima ogromnim. Nisam se bavio političkim protivnicima, pogledajte klipove koje su napravili o meni, to je zastrašujuće. Porodica je stub svega, ali neka im je na čast. Neće im pomoći - kaže Vučić.

Ističe da se svaki dan budi sa brigama i leže sa brigama.

- Laki su izbori samo za one koji gube. Uvek su teški za one koje pobeđuju. Ja nisam izgubio izbore od 2004. godine - kaže Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: Istina je, pala sam, ali...
Svet

0 0

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: "Istina je, pala sam, ali..."

NOVA portparolka Bele kuće Kejti Zaharija priznala je da je pala na pravosudnom ispitu, a pitanja o njenim pravnim kvalifikacijama se gomilaju. U neobično kritičnom intervjuu u četvrtak, voditelj Foks njuza, Šon Heniti, pitao je Zahariju da li je položila pravosudni ispit. Odgovorila je da nije, a nakon dodatnih pitanja priznala je da ga nije pokušala ponovo polagati.

16. 10. 2026. u 14:00

LJUTA JE I ZBUNJENA Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije
Svet

0 0

"LjUTA JE I ZBUNjENA" Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije

KRISTA Pajk, 50-godišnjakinja koja je u Tenesiju preživela pokušaj pogubljenja, probudila se u bolnici „ljuta i zbunjena”, rekao je njen advokat Randi Spajvi. Sud je u međuvremenu naredio očuvanje svih dokaza povezanih s neuspelim pogubljenjem, koji bi mogli biti temelj buduće tužbe protiv države, piše Bi-Bi-Si.

15. 10. 2026. u 13:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAŽALOST, NIJE ŠALA: Predbračni ugovor šokirao Srbiju - ovo su 23 tačke koje Goran mora da poštuje u braku, da li biste ga potpisali?

"NAŽALOST, NIJE ŠALA": Predbračni ugovor šokirao Srbiju - ovo su 23 tačke koje Goran mora da poštuje u braku, da li biste ga potpisali?