VUČIĆ OČEKUJE DOBAR REZULTAT: Pobedićemo ih u Novom Sadu

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ (STF)

Vučić putuje vozom odakle se obraća medijima.

Kaže da je abolirao neke za terorističke akte.

- To je ujedinjena Srbija, ali to se ne radi protiv Srbije, posebno sa strancima. Pobedićemo ih u Novom Sadu. U Beogradu će da bude u 20.000, 30.000 glasova razlike. U Beogradu će bude 430.000 protiv 440.000 - kaže Vučić.

Kaže da je razlika takva da može da ih spasi samo da njega nema.

- Srećan sam šta smo uradili u kampanju, kako smo predstavili program, srećniji nego ikada. Srećan što smo sačuvali mir i stabilnost, uprkos pritiscima ogromnim. Nisam se bavio političkim protivnicima, pogledajte klipove koje su napravili o meni, to je zastrašujuće. Porodica je stub svega, ali neka im je na čast. Neće im pomoći - kaže Vučić.

Ističe da se svaki dan budi sa brigama i leže sa brigama.

- Laki su izbori samo za one koji gube. Uvek su teški za one koje pobeđuju. Ja nisam izgubio izbore od 2004. godine - kaže Vučić.