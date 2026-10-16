Martinez se izvinio Keriku i direktorima: Argentinac udaren po džepu, biće u timu za Lids
NISU stvari dobre u svlačionici Mančester junajteda. To pokazuje i reakcija Lisandra Martineza posle poraza od Atletiko Madrida u Ligi šampiona (0:2).
Argentinac je udario na upravu, ali nikakve ozbiljnije sankcije nije bilo, pa je štoper kažnjen samo novčano, preneo je Fabricio Romano.
On je razgovarao sa trenerom Majklom Kerikom i direktorima kluba, izvinio se i situacija se smirila.
Martinez će biti u konkureciji za utamicu 7. kola Premijer lige protiv Lidsa, s obzirom na to da je samo udaren po džepu.
Ova utakmica na programu je u nedelju od 15 časova na "Eland Roudu". Prošle sezone na ovom mestu nije bilo pobednika (1:1).
Argentinac je ove sezone u prvenstvu Engleske odigrao pet utakmica i još uvek je bez učinka.
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