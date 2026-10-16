Fudbal

Martinez se izvinio Keriku i direktorima: Argentinac udaren po džepu, biće u timu za Lids

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

16. 10. 2026. u 15:35

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NISU stvari dobre u svlačionici Mančester junajteda. To pokazuje i reakcija Lisandra Martineza posle poraza od Atletiko Madrida u Ligi šampiona (0:2).

Мартинез се извинио Керику и директорима: Аргентинац ударен по џепу, биће у тиму за Лидс

FOTO: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Argentinac je udario na upravu, ali nikakve ozbiljnije sankcije nije bilo, pa je štoper kažnjen samo novčano, preneo je Fabricio Romano.

On je razgovarao sa trenerom Majklom Kerikom i direktorima kluba, izvinio se i situacija se smirila.

Martinez će biti u konkureciji za utamicu 7. kola Premijer lige protiv Lidsa, s obzirom na to da je samo udaren po džepu.

Ova utakmica na programu je u nedelju od 15 časova na "Eland Roudu". Prošle sezone na ovom mestu nije bilo pobednika (1:1).

Argentinac je ove sezone u prvenstvu Engleske odigrao pet utakmica i još uvek je bez učinka.

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