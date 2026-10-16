VUČIĆ OTKRIO: Gardijan me napao zbog borbe za strane ulagače i investitore
VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.
Vučić putuje vozom odakle se obraća medijima.
Ističe da ga je napao Gardijan što se borio da ima strane ulagače i investitore.
- Kažu da sam izvređao zaposlene za zaštitu spomenika. Nisam dovoljno. Oni misle da se ja plašim nekog tužioca. Nisam ih vređao samo sam rekao da su neradnici, da uživaju u ogromnim platama i ne rade ništa. Oni su rekli, "ma nemojte tako, treba leks specijalis". Ja sam to zaključio da treba, ali ne znam što to nisu doneli. Baš me briga za to, osim što smo izgubili 800 miliona evra. Nešto drugo je tu bitno. Nemam kuću u Marbelji, kuću u Hrvatskoj, težak im život u Srbiji. A što, jer je poslove davala svojoj ćerki. I svako ko je najkorumpiraniji, on se seti oda kaže za drugog da je korumpiran. Sad sam slobodniji pa moram da pričam. Ako si radio u državnoj firmi, i radiš sa firmom svoje ćerke, ti si kriminalac. Nije ta kuća u Marbelji pala što si pametan, nego jer si krao - kaže Vučić.
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