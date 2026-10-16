Politika

VUČIĆ OTKRIO: Gardijan me napao zbog borbe za strane ulagače i investitore

Novosti online

16. 10. 2026. u 16:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

ВУЧИЋ ОТКРИО: Гардијан ме напао због борбе за стране улагаче и инвеститоре

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

Vučić putuje vozom odakle se obraća medijima. 

Ističe da ga je napao Gardijan što se borio da ima strane ulagače i investitore.

- Kažu da sam izvređao zaposlene za zaštitu spomenika. Nisam dovoljno. Oni misle da se ja plašim nekog tužioca. Nisam ih vređao samo sam rekao da su neradnici, da uživaju u ogromnim platama i ne rade ništa. Oni su rekli, "ma nemojte tako, treba leks specijalis". Ja sam to zaključio da treba, ali ne znam što to nisu doneli. Baš me briga za to, osim što smo izgubili 800 miliona evra. Nešto drugo je tu bitno. Nemam kuću u Marbelji, kuću u Hrvatskoj, težak im život u Srbiji. A što, jer je poslove davala svojoj ćerki. I svako ko je najkorumpiraniji, on se seti oda kaže za drugog da je korumpiran. Sad sam slobodniji pa moram da pričam. Ako si radio u državnoj firmi, i radiš sa firmom svoje ćerke, ti si kriminalac. Nije ta kuća u Marbelji pala što si pametan, nego jer si krao - kaže Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: Istina je, pala sam, ali...
Svet

0 0

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: "Istina je, pala sam, ali..."

NOVA portparolka Bele kuće Kejti Zaharija priznala je da je pala na pravosudnom ispitu, a pitanja o njenim pravnim kvalifikacijama se gomilaju. U neobično kritičnom intervjuu u četvrtak, voditelj Foks njuza, Šon Heniti, pitao je Zahariju da li je položila pravosudni ispit. Odgovorila je da nije, a nakon dodatnih pitanja priznala je da ga nije pokušala ponovo polagati.

16. 10. 2026. u 14:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje

MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje