Glavobolja za Ćabija Alonsa: Kapiten Čelsija van terena do 2027. godine

Ponovo je doživeo povredu kapiten Čelsija i čeka ga duža pauza.

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Ris Džejms uspešno je operisao koleno, potvrdio je londonski klub. Engleski reprezentativac propustio je subotnju pobedu nad Bornmutom rezultatom 5:1 na Stamford Bridžu, pošto je na treningu zadobio povredu koja je zahtevala dodatne lekarske preglede. Nakon procena medicinskog tima, odlučeno je da je operacija neophodna.

- Kapiten Ris Džejms je uspešno podvrgnut lakšoj operaciji kolena. Džejms (26) je bio odsutan sa subotnje pobede od 5:1 nad Bornmutom na Stamford Bridžu dok su obavljeni lekarski pregledi posle povrede zadobijene na treningu. Te procene su potvrdile da je operacija neophodan postupak. Ris je već započeo svoj put ka oporavku - navodi se u saopštenju Čelsija.

Klub sa Stamford Bridža nije potvrdio koliko će reprezentativac Engleske odsustvovati, ali mediji iz Engleske pišu da će on najmanje tri meseca biti van terena.