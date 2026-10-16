Politika

SPREMAN DOČEK ZA VUČIĆA: Novosađani čekaju na železničkoj stanici

В. Н.

16. 10. 2026. u 16:24

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić putuje vozom za Novi Sad.

СПРЕМАН ДОЧЕК ЗА ВУЧИЋА: Новосађани чекају на железничкој станици

Foto: Novosti

Građani i simpatizeri su spremni i napravili su doček Vučiću na železničkoj stanici Petrovaradin.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

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