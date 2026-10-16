„GENERALE, NEK JE TVOJOJ MAJCI HVALA!”, „DRINA JE KIČMA, NIJE GRANICA!” Studenti Srpske odgovorili na provokacije iz Novog Pazara (VIDEO))

OKO 3.000 studenata Republike Srpske okupilo se u Istočnom Novom Sarajevu i odgovorilo na poruke iz Novog Pazara pesmom, transparentima i porukama zajedništva.

Foto: Printskrin/24 Sedam

Više od 3.000 studenata okupilo se u Istočnom Novom Sarajevu, odakle je poslata poruka da Republika Srpska nije „genocidna tvorevina”. Posebno snažan trenutak zabeležen je na snimku na kojem okupljeni uglas pevaju pesmu posvećenu generalu Ratku Mladiću.

- Generale, nek je tvojoj majci hvala! - odjekivalo je Istočnim Novim Sarajevom, gde se, prema informacijama organizatora, okupilo više od 3.000 studenata iz cele Republike Srpske, zajedno sa predstavnicima akademske zajednice, kako bi odgovorili na poruke koje su, prema navodima, upućene sa skupa takozvane „Studentske liste” u Novom Pazaru.

Na snimku sa okupljanja čuje se kako studenti horski, uglas pevaju pesmu posvećenu Ratku Mladiću, dok se stihovi „Nek je tvojoj majci hvala” nalaze i na transparentima koje su nosili.

Upravo je ta scena obeležila skup organizovan kao odgovor na navode da je Republika Srpska u Novom Pazaru nazvana „genocidnom tvorevinom”, a srpski generali „zločincima”.

Za okupljene studente, pesma posvećena Ratku Mladiću imala je posebno značenje. Njome su iskazali poštovanje prema generalu koga smatraju simbolom odbrane srpskog naroda tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Bila je to i poruka njihovim kolegama iz Novog Pazara, podsećanje na generacije koje su preživele rat, na njihove očeve i majke, bake i deke, kao i na uverenje okupljenih da su Vojska Republike Srpske i njen komandant imali presudnu ulogu u njihovoj zaštiti.

Republika Srpska nije genocidna tvorevina – poruka je koju su studenti želeli da pošalju, odbacujući uvrede i kolektivno pripisivanje krivice srpskom narodu.

- Drina je kičma, nije granica!

Skup je održan u organizaciji Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a okupljeni su nosili transparente sa porukama:

- Kosovo je Srbija!”

- Drina je kičma, nije granica!

- Nek je tvojoj majci hvala!

Poruke sa transparenata, kao i zajedničko pevanje, bile su izraz nacionalnog zajedništva i protivljenja stavovima iznetim, prema navodima organizatora, na skupu u Novom Pazaru.

Skup “Studentske liste” u Novom Pazaru izazvao je ogroman revolt kod studenata iz Republike Srpske. Nisu mogli da ostanu nemi na sramne transparente iz Novog Pazara. Poslali su jasnu poruku svojim kolegama u Srbiji. Poslušajte ⬇️ https://t.co/URBXX7spnI — Lepotica ili Zver (@IliZver95346) October 16, 2026

Iz Istočnog Sarajeva poslata poruka studentima u Srbiji

Okupljanje je pokazalo da deo akademske omladine Republike Srpske želi da se javno uključi u raspravu o odnosu prema srpskoj istoriji, nacionalnom identitetu i vezama Srbije i Republike Srpske.

Predstavnici Unije studenata i Studentskog parlamenta najavili su da će zvanični zaključci zbora biti dostavljeni medijima narednog dana.

A do tada, najupečatljivija slika iz Istočnog Novog Sarajeva ostaje snimak hiljada mladih koji pevaju uglas, uz transparente i poruku da ne prihvataju da se Republika Srpska i srpski narod nazivaju genocidnim.

(24 Sedam)