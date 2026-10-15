BRUKA: Vučić traži podršku naroda, SL se nada strancima
BLOKADERI više ne kriju svoje sramne aktivnosti.
Dok nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić traži podršku naroda, tzv. “studentska lista” podršku stranaca!
To je taj klasični blokaderski put - biciklom do Brisela.
Ipak, deluje da su im na biciklama pukle sve gume.
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