Politika

BRUKA: Vučić traži podršku naroda, SL se nada strancima

Novosti online

15. 10. 2026. u 18:05

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BLOKADERI više ne kriju svoje sramne aktivnosti.

БРУКА: Вучић тражи подршку народа, СЛ се нада странцима

Foto: Printskrin Jutjub/B92 TV

Dok nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić traži podršku naroda, tzv. “studentska lista” podršku stranaca!

To je taj klasični blokaderski put - biciklom do Brisela.

Ipak, deluje da su im na biciklama pukle sve gume.

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