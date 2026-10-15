TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI KLADIONIČARSKI KOKTEL: Ovo je današnji tiket sastavljen od različitih sportova

О. М.

15. 10. 2026. u 08:54

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ZA danas smo vam spremili zanimljive predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Ово је данашњи тикет састављен од различитих спортова

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Još jednom se pokazalo da su naši Tipsteri stručnjaci za Evroligu, australijsku košarku i tenis, pa je jučerašnji kladioničarski koktel došao uz solidnu kvotu od 4,41.

Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga, po oprobanom receptu, dve koparke i jedan tenis: 

 

Tiket ostalih sportova

12.00 Zverev - de Minaur 1 (1,50)
20.30 Milano - Dubai 1 (2,10)
21.45 Real M. - ASVEL +172,5 (1,70)
Ukupna kvota: 5,35

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