JUČE SMO PROŠLI KLADIONIČARSKI KOKTEL: Ovo je današnji tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili zanimljive predloge.
Još jednom se pokazalo da su naši Tipsteri stručnjaci za Evroligu, australijsku košarku i tenis, pa je jučerašnji kladioničarski koktel došao uz solidnu kvotu od 4,41.
Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga, po oprobanom receptu, dve koparke i jedan tenis:
Tiket ostalih sportova
12.00 Zverev - de Minaur 1 (1,50)
20.30 Milano - Dubai 1 (2,10)
21.45 Real M. - ASVEL +172,5 (1,70)
Ukupna kvota: 5,35
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