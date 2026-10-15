JUČE SMO PROŠLI KLADIONIČARSKI KOKTEL: Ovo je današnji tiket sastavljen od različitih sportova

ZA danas smo vam spremili zanimljive predloge.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Još jednom se pokazalo da su naši Tipsteri stručnjaci za Evroligu, australijsku košarku i tenis, pa je jučerašnji kladioničarski koktel došao uz solidnu kvotu od 4,41.

Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga, po oprobanom receptu, dve koparke i jedan tenis:

Tiket ostalih sportova 12.00 Zverev - de Minaur 1 (1,50)

20.30 Milano - Dubai 1 (2,10)

21.45 Real M. - ASVEL +172,5 (1,70)

Ukupna kvota: 5,35