Politika

LIDER "STUDENTSKE LISTE" JOVO BAKIĆ: U Srebrenici je bio genocid (VIDEO)

В.Н.

07. 10. 2026. u 07:57

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OVAKO je Jovo Bakić, lider "studentske liste" svojevremeno pričao o Srebrenici.

ЛИДЕР СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ ЈОВО БАКИЋ: У Сребреници је био геноцид (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks detektor laži

Vladimir Đukanović:

"Ovako je govorio Jovo Bakić 2009. godine: 'Srbija ima obavezu da stvari zove svojim imenom. U Srebrenici se dogodio genocid, pokolj nad Bošnjacima koji se sprovodio u ime Srba. Sledstveno, ona ima moralnu obavezu da moralno i materijalno pomogne žrtvama ove tragedije i da Bošnjacima pruži ruku pomirenja. Zato valja svesrdno podržati i deklaraciju Žarka Koraća o genocidu u Srebrenici'!"

BONUS VIDEO: Srbija bez KiM: Ovo je stav Studentske liste i njenih lidera

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