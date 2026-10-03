Politika

VUČIĆ O FICU: Znamo da je sa nama i uvek će biti

В.Н.

03. 10. 2026. u 18:42

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" pozvao je ljude da se velikim aplauzom zahvale premijeru Slovačke Robertu Ficu na podršci.

ВУЧИЋ О ФИЦУ: Знамо да је са нама и увек ће бити

Foto: Novosti

- Znamo da je sa nama i uvek će biti - kazao je Vučić.

Takođe, pozdravio je Tomislava Nikolića i zahvalio mu se što je prisutan.

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