VUČIĆ O FICU: Znamo da je sa nama i uvek će biti

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" pozvao je ljude da se velikim aplauzom zahvale premijeru Slovačke Robertu Ficu na podršci.

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- Znamo da je sa nama i uvek će biti - kazao je Vučić.

Takođe, pozdravio je Tomislava Nikolića i zahvalio mu se što je prisutan.