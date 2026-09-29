"DA PONOVO ZAVLADAMO TAMO": Srdanoviću iz Crne Gore stiže podrška koja otkriva mnogo više nego što bi blokaderi želeli
POSLE poruke Miodraga Vlahovića da "Srbiju mora da vodi Crnogorac", stigla je još jedna podrška Iliji Srdanoviću iz Crne Gore.
Ovoga puta Ljubomir Filipović ne krije ni šta bi voleo da vidi posle promene vlasti u Srbiji – „da ponovo zavladamo tamo“.
Što se više približavaju izbori, to postaje zanimljivije ne samo šta blokadersko-studentska lista govori građanima Srbije, već i ko izvan Srbije navija za njen uspeh i šta od njega očekuje.
Najnovija poruka stiže iz Crne Gore, od politikologa Ljubomira Filipovića, koji je na mreži X napisao da „jedva čeka“ da Ilija Srdanović postane premijer Srbije.
I nije se na tome zaustavio.
„Jedva čekam da Srdanović postane srpski premijer, da ponovo zavladamo tamo, pa da crnogorski jezik postane službeni u Srbiji, da potpiše Temeljni ugovor sa Crnogorskom crkvom i da svima nama drugovima iz mladosti iz liberalnog saveza i komitskog pokreta da pasoše da idemo i glasamo na svim izborima i da nikad više ne siđe sa vlasti“, napisao je Filipović.
Može se raspravljati da li je Filipović provocirao, ironisao ili se politički poigravao. Ali ne može se raspravljati o tome šta je napisao. A napisao je: „da ponovo zavladamo tamo“.
Upravo te reči teško mogu da ostanu samo još jedna doskočica sa društvenih mreža kada se stave pored svega što je prethodnih dana pratilo kandidaturu Ilije Srdanovića.
Jer samo nekoliko dana ranije Srdanoviću je javno aplaudirao i Miodrag Vlahović, nekadašnji šef crnogorske diplomatije iz vremena Mila Đukanovića. Ni njegova poruka nije bila naročito suptilna.
„Srbiju mora da vodi Crnogorac, neizbježno!“, poručio je Vlahović.
I tako smo za kratko vreme od „Srbiju mora da vodi Crnogorac“ stigli do „da ponovo zavladamo tamo“.
To su reči ljudi koji Srdanovićev dolazak na vlast u Srbiji očigledno priželjkuju. A to otvara sasvim legitimno pitanje zbog čega ga priželjkuju i kakva očekivanja vezuju za njega.
Tim pre što se Srdanovićevo ime već pojavilo u priči koja vodi pravo do političkog kruga nekadašnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.
U javnosti su prethodno objavljene poruke povezane sa nekadašnjom predsednicom Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Medenicom, u kojima se Srdanović pominje kao lekar kod kojeg bi trebalo otići u Beograd, kao čovek koji navodno leči Mila Đukanovića i kao „naš od poverenja“.
Đukanović je to javno negirao i rekao da Srdanovića ne poznaje i da ga nikada nije upoznao. Zbog toga se navod da je Srdanović bio njegov lekar ne može predstavljati kao utvrđena činjenica. Ali objavljena prepiska postoji, kao što postoje i javne poruke ljudi iz crnogorskog političkog miljea koji danas ne kriju zadovoljstvo mogućnošću da upravo Srdanović dođe na čelo Vlade Srbije.
Ono što, međutim, ne zahteva nikakvo nagađanje jeste činjenica da deo crnogorskog političkog i javnog prostora otvoreno priželjkuje takav ishod.
Još manje je potrebno nagađati šta Filipović zamišlja posle toga. Sam je napisao: crnogorski jezik kao službeni u Srbiji, ugovor sa „Crnogorskom crkvom“, pasoši njegovim političkim istomišljenicima i njihovo glasanje na srpskim izborima.
Pitanje više nije samo ko podržava Iliju Srdanovića, mnogo je važnije pitanje šta od njegove pobede očekuju oni koji mu se toliko raduju.
(24sedam)
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