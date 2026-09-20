ZLOUPOTREBA SIMBOLA, TRADICIJE I LJUDI U POLITIČKE SVRHE: Kako su pumposlavci postali korisni idioti žute kuge
ZLOUPOTREBA patriotskih simbola koja je tada viđena, kasnije se odrazila i na ljude, korisne idiote koji se predstavljaju kao patriote, koji su odbačeni poput zastave nakon par meseci.
Atmosfera danas, makar ono što mi vidimo s ekrana, deluje karnevalski, rekla je Danica Vučenić, voditeljka tajkunsko-terorističke lažovizije N1 opisujući ono što se dešavalo u Novom Sadu 1. februara 2025. godine, tačno tri meseca nakon pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu.
Osim što je takva izjava skandalozna, ona je ipak dobro opisala atmosferu na „komemorativnom“ skupu, ali i objasnila prirodu protesta i blokaderskog pokreta koji se rađao. Takođe, ono što je viđeno u Novom Sadu tog dana je da je baš svaki demonstrant koji je prolazio pored kamere N1 pokazivao tri prsta, ili bio okićen srpskom trobojkom, nosio šajkaču ili slične simbole sa patriotskim predznakom. Zloupotreba patriotskih simbola koja je tada viđena, kasnije se odrazila i na ljude, korisne idiote koji se predstavljaju kao patriote, koji su odbačeni poput zastave nakon par meseci.
Značaj blokaderskog pokreta ogleda se u tome da je nenormalno postalo novo normalno. Demonstranti sa srpskim šajkačama koje umesto kokarde „krase“ bedževi, intrigirali su javnost. U jednom trenutku na pijacama, vašarima, tezgama nije bilo moguće kupiti srpsku trobojku. Stotine i stotine državnih zastava kupili su i na protestima nosili blokaderi.
Baš u tom Novom Sadu su pekli prase na ražnju, a što je urađeno i na Autokomandi u Beogradu. Sećamo se blokadera iz Novog Pazara koji su pešačili do Novog Sada uz pesmu „Idem preko zemlje Srbije“ i druge prosrpske narodnjake.
(24 sedam)
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