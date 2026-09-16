Politika

LAŽOMER: Šta to radite? Sanja Fric (VIDEO)

В. Н.

16. 09. 2026. u 18:17

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GODINAMA je kontrolisala dokumentaciju velikih državnih projekata, a danas sa Studentske liste udara na sistem čiji je i sama bila deo.

ЛАЖОМЕР: Шта то радите? Сања Фриц (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Sanja Fric sada traži odgovornost, ali njena biografija otkriva prošlost o kojoj se mnogo manje govori.

Od državne Revizione komisije i projekta pruge Beograd-Budimpešta pa sve do blokada i Studentske liste.

Ko je zapravo Sanja Fric i šta se krije iza njenog velikog političkog zaokreta?

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