EHO BLOKADERSKE LISTE

PREDAJOM izborne liste od strane blokadera, pod nazivom studentska lista, završena je jedna faza blokaderskog delovanja i može se slobodno reći obojene revolucije u pokušaju.

Foto: Z. Jovanović

Ko je sastavio ovu listu, koja je često menjana, građani ne znaju. Doduše pominju se ilegalne anonimne organizacije kao plenumi i zborovi po srpskim fakultetima.

Ne treba imati baš neko pamćenje pa da se setimo kako su blokaderi mesecima ponosno isticali da će na njihovoj listi biti samo studenti, a ni slučajno neće lica koja su se nekada u bilo kom vidu bavila politikom u Srbiji.

Na dan predaje liste videli smo samo u tom segmentu da su blokaderi pogazili sve što su mesecima proklamovali, i da na listi od 250 imena ima samo nekoliko studenata, a na desetine ličnosti koje su bile u političkom životu Srbije do 2012. godine.

Što se godina života tiče lica na izbornoj listi, to je tek totalna lakrdija, mnogi su pred penzijom, a cela blokaderska izborna lista je stotinama godina starija od izborne liste koju predvodi Aleksandar Vučić i na kojoj se nalazi ne mali broj studenata. Toliko o našoj mladosti na blokaderskoj listi.

Da se sve radi planski i po direktivi stranih službi i organizacija koje blokadere od početka obučavaju i plaćaju direktno ili preko desetina nevladinih organizacija u Srbiji, vidljivo je i u sledećem. Desetine opozicionih stranaka, pokreta i udruženja građana odbija da izlazi na izbore, već će podržati blokadersku listu. Ovim činom oni praktično i prestaju da postoje, a pored mnogih marginalnih, tu je i jedna Demokratska stranka, SPO...... Činjenica da bi svaka od ovih desetina stranaka i pokreta teško prešla cenzus, ne opravdava ih za ovakvo političko samoubistvo.

Zašto oni ovo rade? Delom predsednici i rukovodioci dobro su plaćeni iz inostranstva, delom su na neki način ucenjeni, a svi zajedno na ovaj način beže od izbornog debakla, nadaju se pobedi blokaderske liste, i da bi tada dobili neke mrvice vlasti koje padnu sa stola....

Jasno je vidljivo da su blokaderi od svojih ideologa, pored osnovnog zadatka, a to je rušenje Srbije u svakom elementu i gde god mogu, dobili zadatak i da rade na uništenju i političkih stranaka u Srbiji, na bilo koji način. Ovo se pogotovo vidi kakvu su harangu blokaderi preduzeli protiv koalicije Ponoš-Đilas odnosno Marinika Tepić, koji su se prijavili za izbore, a ne žele da podrže blokadere.

Predajom ove liste, od strane blokadera pala je i poslednja njihova maska, a to je da sav ovaj bunt protiv vlasti, u skoro zadnje dve godine, vode "naša deca i naša mladost". Ovde nema ni traga od naše dece ni od mladosti....

Nije ovo prvi put da se od strane ideologa i ljudi u senci zloupotrebljava srpska mladost, imali smo to u novijoj istoriji i te kako izraženo i to sa tragičnim posledicama. Setimo se samo 27.marta 1941.godine kako su komunisti odnosno Kominterna zloupotrebili samo srpsku mladost u Kraljevini Jugoslaviji.

Setimo se kako su komunisti zloupotrebili srpsku mladost organizujući ih u SKOJ, a poznato je šta su radili i kako su delovali ovi omladinci.

Opet su po nalogu starih vođa opozicije mladi bili u prvim redovima 5.oktobra.

2005.godine.

Ima u ovom ponašanju blokadera, odnosno oko njihove liste, pored ostalog, još nešto zastrašujuće. Svi smo videli da je ova lista fantomski sastavljena, a to je odlika revolucionarnog delovanja, a revolucija sama po sebi nosi svoju istinu i ukida političke partije i stranke. Istina je ono što revolucionari na vlasti kažu, zakon je ono što revolucionari propisuju, ideologija je ono što revolucija donosi, a jednoumlje je dobrobit za sve. Ponovo se ovo zlo valja po Srbiji, sada čak i kroz blokadersku listu, sve one koji je podržavaju, a naročito desetine nevladinih organizacija koje su plaćene milijardama evra za zadnje dve godine, i svi oni dobili isti zadatak.

Odmah po predaji blokaderske liste, možemo izdvojiti jednu pikanteriju koja mnogo govori. Naime , prvi na blokaderskoj listi je Ilija Srdanović. O njegovom liku i delu lako je pročitati i sve se zna, ali na poslednjem popisu on se izjasnio kao Crnogorac. Ovo je odmah iskoristio jedan od najvećih crnogorskih separatista i mrzitelj Srbije i svega srpskog, čovek koji je bio ministar spoljnih poslova Crne Gore u vreme kad se ta zemlja otcepila od Srbije, Miodrag Vlahović, koji je javno podržao Iliju Srdanovića, prvog na blokaderskoj listi. Vlahović je ushićeno izjavio da Srbiju mora da vodi Crnogorac.

Odmah po objavljivanju i predaji blokaderske liste oglasio se i nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić i pozvao Srdanovića na politički duel pred kamerama, što je ovaj, očekivano, glatko odbio. Do kraja izborne kampanje sigurno je da će predstavnici blokaderske liste odbijati bilo kakav politički duel pred kamerama. Razlozi za to su više nego jasni.

Do dana izbora u Srbiji stvara se jedan veliki politički monstrum koji ima jasni zadatak, a njega su blokaderi, na samom početku svog delovanja , izneli u sloganu "Srbija mora da stane!"

Stoga građani Srbije koji sigurno žele da žive u miru, slobodnoj i stabilnoj Srbiji moraju biti na oprezu!!!