KAO U DOBA KOMINTERNE Vučić: Tada su govorili "zidovi imaju uši", "stigao je nalog", a od koga... Tako je i danas, oni bi da dinstaju

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je na TV Pink gde je govorio o svim najaktuelnijim temama.

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Lažima su nam doveli društvo do ivice ponora, tvrdi on.

- Ponosan sam što sam nosilac liste stvarno slobodnih ljudi koji neće da dozvole totalitarizam - kaže Vučić.

Podseća da je taj stav "ne znamo ko je na listi, ali znamo da će odlučiti da budu najbolji" nešto što podseća na period posle 1945. godine.

- Pa to kod nas nije bilo ni '46, ni '47, dok je još Kominterna zapovedala. Tada su govorili "zidovi imaju uši", "stigao je nalog", a od koga... Ne zna se. Progutao te mrak. Tako je i danas, oni bi da dinstaju, da teraju ljudi da plivaju negde, ali nam nikad nisu rekli da li su za NATO, šta bi uradili po pitanju Kosova i Metohije (pošto su izbacili sve koji su nacionalno orijentisani), šta bi uradili po pitanju Kosova i Metohije, zločina u Srebrenici, sankcija Rusiji... - kaže Vučić.

Ističe da je to masa bez ideogije.

- Srećan sam što postoje ljudi i liste koje nisu uspeli da zaplaše - rekao je on.