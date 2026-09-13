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MILOŠ STANIMIROVIĆ: PAOK se „drži“ pravila

Ж. Урошевић

13. 09. 2026. u 08:10

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МИЛОШ СТАНИМИРОВИЋ: ПАОК се „држи“ правила

David Canales / Zuma Press / Profimedia

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nedelja, 

Kalamata - Volos 1X

Asteras - AEK 2&3+

Kifisija - Levadijakos 12

PAOK - ARIS 1

PANATINAIKOS - PANETOLIKOS 2-3

PAOK i Aris se decenijama ne podnose, tu važi „pravilo“ da domaćin uglavnom osvaja bodove. Verujem zato da će domaći crno-beli slaviti.

Izdvajam i 2-3 gola na susretu Panatinaikosa i vodećeg Panetolikosa, koji je sva tri meča u prvenstvu rešio u svoju korist.

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