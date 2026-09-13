MILOŠ STANIMIROVIĆ: PAOK se „drži“ pravila

* Menadžer iz Atine, prognozira najkvalitetniju ligu Grčke

David Canales / Zuma Press / Profimedia

MOJ TIP

nedelja,

Kalamata - Volos 1X

Asteras - AEK 2&3+

Kifisija - Levadijakos 12

PAOK - ARIS 1

PANATINAIKOS - PANETOLIKOS 2-3

PAOK i Aris se decenijama ne podnose, tu važi „pravilo“ da domaćin uglavnom osvaja bodove. Verujem zato da će domaći crno-beli slaviti.

Izdvajam i 2-3 gola na susretu Panatinaikosa i vodećeg Panetolikosa, koji je sva tri meča u prvenstvu rešio u svoju korist.