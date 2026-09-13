MILOŠ STANIMIROVIĆ: PAOK se „drži“ pravila
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nedelja,
Kalamata - Volos 1X
Asteras - AEK 2&3+
Kifisija - Levadijakos 12
PAOK - ARIS 1
PANATINAIKOS - PANETOLIKOS 2-3
PAOK i Aris se decenijama ne podnose, tu važi „pravilo“ da domaćin uglavnom osvaja bodove. Verujem zato da će domaći crno-beli slaviti.
Izdvajam i 2-3 gola na susretu Panatinaikosa i vodećeg Panetolikosa, koji je sva tri meča u prvenstvu rešio u svoju korist.
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