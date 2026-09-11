PROGRAM UVREDA I MRŽNJE: Ovako Jovo Bakić zamišlja vlast
BLOKADER, Jovo Bakić, na najjezivi mogući način zamišlja vlast, a njegov program su samo uvrede i mržnje.
- I da nisam bio na listi, ja bih ih podržavao kao i sad da jesam. A razume se, ogromna je čast što sam na listi - izjavio je Bakić jednom prilikom.
Isto tako u TV emisiji "Kvaka 23" Bakić vređao istomišljenike:
- Moram da vas pitam, malopre ste — to sam zapisao — upotrebili jednu reč, 'najgluplji delovi našeg društva', govoreći o pristalicama Srpske napredne stranke koji, po vašoj proceni, neće promeniti svoje mišljenje. Zar nije to zapravo taj izraz koji ste upotrebili zapravo argument vlastima kako to ova druga strana gleda pristalice SNS... - pitao je voditelj Bakića na šta je ovaj odgovorio sledeće:
- Pa slušajte, u svakom društvu postoje glupi ljudi. Pa i u ovom. I sad ti glupi ljudi... možeš ti glupom čoveku predavati koliko god hoćeš — recimo ja da mu predajem, mogu na glavi da dubim — on ništa neće razumeti. I to vam je isto ovde. - potvrdio je Bakić.
Bakić je isto tako poznat i po svom programu mržnje:
- Ko god je rođeni Beograđanin, a iole je normalan, on mora da ih mrzi iz dna duše. I ja priznajem, ja ih mrzim iz dna duše. - sramno je izjavio Bakić.
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