Politika

KAKO JE NEKADA GOVORIO “GOSPODIN” SA BLOKADERSKE LISTE: "Da su majke znale šta će roditi - pobacile bi" (FOTO)

В.Н.

11. 09. 2026. u 11:22

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BLOKADER Zoran Đajić, sa tzv. blokaderske liste, dobro je poznat po svojim jezivim izjavama . To što on radi nije politika, to je bolest.

КАКО ЈЕ НЕКАДА ГОВОРИО “ГОСПОДИН” СА БЛОКАДЕРСКЕ ЛИСТЕ: Да су мајке знале шта ће родити - побациле би (ФОТО)

Foto: Printskrin

Blokadera Zorana Đajića dobro pamtimo i po ranijim izjavama.

Evo kako je nekada govorio “gospodin” sa blokaderske liste:

- Da su majke znale šta će roditi - pobacile bi???!!! - sramno je govorio tada Đajić.

Foto: Printskrin

 

Ovo nije politika, ovo je bolest.

Blokaderi samo ovo znaju i sada su to potvrdili stavljanjem ovakvog bolesnog čoveka na svoju listu. Ko želi za ovo da glasa???

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