KAKO JE NEKADA GOVORIO “GOSPODIN” SA BLOKADERSKE LISTE: "Da su majke znale šta će roditi - pobacile bi" (FOTO)
BLOKADER Zoran Đajić, sa tzv. blokaderske liste, dobro je poznat po svojim jezivim izjavama . To što on radi nije politika, to je bolest.
Ovo nije politika, ovo je bolest.
Blokaderi samo ovo znaju i sada su to potvrdili stavljanjem ovakvog bolesnog čoveka na svoju listu. Ko želi za ovo da glasa???
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