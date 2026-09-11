"GODIŠNJE 5,2 MILIJARDE EVRA ZA ZDRAVSTVO" Vučić: Uslovi su sve bolji, primanja su sve veća

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska završnih radova druge A faze Kliničkog centra Srbije, da je samo za tu zdravstvenu ustanovu u prethodnih nekoliko godina uloženo 350 miliona evra i istakao da se za retke bolesti izdvaja 94 puta više nego pre 12 godina.

Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ (STF)

- Samo za ovo ovde je uloženo 350 miliona evra, a da ne kažem koliko košta Tiršova, Višegradska. Mi godišnje izdvajamo 5,2 milijarde evra ukupno na zdravstvo - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara koliko je poslednjih godina država uložila u zdravstvo.

Informisan je da je prva faza radova na Kliničkom centru Srbije koštala 132 miliona evra, druga A faza 18 miliona, druga B faza koja se radi 73 miliona, plus 122 miliona evra za kompletno opremanje.

Kako je kazao, samo se za retke bolesti danas izdvaja 94 puta više nego pre 12, 13 godina. Vučić je obavešten da je juče Klinički centar dobio i centar za multiplesklerozu. Navodeći da su lekari racionalni, Vučić je kazao da uslovima nisu nezadovoljni, već kadrovskom strukturom.

- Kada pričamo racionalno, uslovi su sve bolji, primanja su sve veća i ako imate stopu inflacije koja raste tri odsto na godišnjem nivou ili četiri, a povećanje plata vam je veće od toga, to vam je realni rast životnog standarda. I nemojte da smetnete s uma da je 2012. godine plata bila niža od 10 odsto minimalne potrošačke korpe. Sad značajno premašuje potrošačku korpu prosečna plata - kazao je Vučić.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naveo je da su lekari 2012. godine imali platu 597 evra, a da sada imaju 1.513, dok su medicinske sestre imale 287 evra, a sada imaju 816 evra.

- To su činjenice.Za medicinske sestre, posebno na intenzivnoj nezi, to nije dovoljno. Nije uopšte dovoljno. Znam ja da je ogromna razlika, to je tri puta više, ali neka je i bilo, 50, 45, 46 odsto stopa inflacije, ovo je 300 odsto više. Tako da, velika je razlika. Zato sve manje njih i odlazi u inostranstvo, a jedan deo se vraća jer kod nas su ipak troškovi života značajno manji nego u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Italiji i onda ljudi prave računice - rekao je Vučić. Istakao je da se više od 400 lekara vratilo u zemlju. Na pitanje novinara koliko je važno da lekari ostaju u zemlji, Vučić je kazao da je odliv lekara minimalan i da gotovo ne postoji, a da i dalje postoje manji problemi sa medicinskim tehničarima i sestrama. Lončar ga je informisao da postoji problem sa medicinskim osobljem na intenzivnoj nezi jer se ne prijavljujuna konkurse.

- Ne mogu da zamislim teži posao od intenzivne nege, kao i odlazak na teren, ne može da bude isto plaćeno u Beogradu i na planini. To ćemo morati bolje da vrednujemo - istakao je predsednik Vučić.

(Tanjug)