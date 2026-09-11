TO JE TA NJIHOVA "FAMOZNA ELITA" Korupcija možda ubija, ali sigurno vodi na "studentsku" listu! (FOTO)
DVOSTRUKI aršini blokadera nikad više nisu bili izraženi.
- Zoran Đajić - inženjer koji je radio na rekonstrukciji stanice u Novlm Sadu, dan nakon pada nadstrešnice otrčao na N1 da se pere kako je sve to znao, ali nigde dokaza da je nešto uradio; prijatelj Aide Ćorović koja traži sankcije za Srbiju zbog sahrane generala Mladića;
- Tihomir Stanić - molio SNS funkcionere da se pojedinima daju ugovori za posao, inače podržavalac DS i svih antisrpskih opcija poslednjih 30 godina;
- Sanja Fric - članica Revizione komisije za kontrolu tehničke dokumentacije za radove na stanici u Novom Sadu, odobrila povećanje cena radova;
- Jovo Bakić - krvožedni psihijatrijski bolesnik koji u svakom nastupu priziva krv, sukobe i ubijanja.
Ne sumnjamo da će biti 3%.
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