TO JE TA NJIHOVA "FAMOZNA ELITA" Korupcija možda ubija, ali sigurno vodi na "studentsku" listu! (FOTO)

DVOSTRUKI aršini blokadera nikad više nisu bili izraženi.

Foto: Printskrin

- Zoran Đajić - inženjer koji je radio na rekonstrukciji stanice u Novlm Sadu, dan nakon pada nadstrešnice otrčao na N1 da se pere kako je sve to znao, ali nigde dokaza da je nešto uradio; prijatelj Aide Ćorović koja traži sankcije za Srbiju zbog sahrane generala Mladića;

- Tihomir Stanić - molio SNS funkcionere da se pojedinima daju ugovori za posao, inače podržavalac DS i svih antisrpskih opcija poslednjih 30 godina;

- Sanja Fric - članica Revizione komisije za kontrolu tehničke dokumentacije za radove na stanici u Novom Sadu, odobrila povećanje cena radova;

- Jovo Bakić - krvožedni psihijatrijski bolesnik koji u svakom nastupu priziva krv, sukobe i ubijanja.

Ne sumnjamo da će biti 3%.

Korupcija možda ubija, ali sigurno vodi na "studentsku" listu! - Zoran Đajić - inženjer koji je radio na rekonstrukciji stanice u Novlm Sadu, dan nakon pada nadstrešnice otrčao na N1 da se pere kako je sve to znao, ali nigde dokaza da je nešto uradio; prijatelj Aide Ćorović koja traži sankcije za Srbiju zbog sahrane generala Mladića; - Tihomir Stanić - molio SNS funkcionere da se pojedinima daju ugovori za posao, inače podržavalac DS i svih antisrpskih opcija poslednjih 30 godina; - Sanja Fric - članica Revizione komisije za kontrolu tehničke dokumentacije za radove na stanici u Novom Sadu, odobrila povećanje cena radova; - Jovo Bakić - krvožedni psihijatrijski bolesnik koji u svakom nastupu priziva krv, sukobe i ubijanja. Ne sumnjam da će biti 3%. — Narodni neprijatelj 🇷🇸 (@PrijateljNaroda) September 10, 2026