"BEZOBRAZLUK I GNUSNA MANIPULACIJA" Sraman poziv blokadera da se novac koji građani dobijaju od države prosledi na njihov račun
POZIV blokadera da novac koji građani dobijaju od države proslede na blokaderski račun izazvao je burne reakcije.
Ovaj poziv objavljen je na stranici "studenata u blokadi", gde se navodi da građani uzmu novac od države, a potom ga proslede njima za predizbornu kampanju.
Čak i oni koji su ih od početka podržavali sa gnušanjem su reagovali.
- Dve godine podržavam studente bez pogovora, ali ovo, ne mogu. Pozivate sirotinju na socijali i dečijem dodatku da vam daju novac koji njima znači sve? Prvo "uzmite pare" sad "dajte nam ih". To nije pravde. To je bezobrazluk. Jako sam razočarana ovom gnusnom manipulacijom - navodi se u objavi na mreži X.
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