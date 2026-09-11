Politika

"BEZOBRAZLUK I GNUSNA MANIPULACIJA" Sraman poziv blokadera da se novac koji građani dobijaju od države prosledi na njihov račun

В. Н.

11. 09. 2026. u 09:23

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POZIV blokadera da novac koji građani dobijaju od države proslede na blokaderski račun izazvao je burne reakcije.

БЕЗОБРАЗЛУК И ГНУСНА МАНИПУЛАЦИЈА Сраман позив блокадера да се новац који грађани добијају од државе проследи на њихов рачун

FOTO: Novosti

Ovaj poziv objavljen je na stranici "studenata u blokadi", gde se navodi da građani uzmu novac od države, a potom ga proslede njima za predizbornu kampanju.

Čak i oni koji su ih od početka podržavali sa gnušanjem su reagovali.

- Dve godine podržavam studente bez pogovora, ali ovo, ne mogu. Pozivate sirotinju na socijali i dečijem dodatku da vam daju novac koji njima znači sve? Prvo "uzmite pare" sad "dajte nam ih". To nije pravde. To je bezobrazluk. Jako sam razočarana ovom gnusnom manipulacijom - navodi se u objavi na mreži X.

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