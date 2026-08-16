LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa više nego realnim kvotama
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Nedelja
13.30 Zenit - Dinamo Moskva 1X&2+ (1.40)
Ukupna kvota: 2.10
Zenit i Slavija su kvalitetniji od svojih rivala i predlažemo na njih nešto sigurnije tipove.
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