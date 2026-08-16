Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa više nego realnim kvotama

В.М.

16. 08. 2026. u 08:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са више него реалним квотама

Björn Reinhardt / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedelja

13.30 Zenit - Dinamo Moskva 1X&2+ (1.40)

20.00 Liberec - Slavija Prag X2&2+ (1.50)

Ukupna kvota: 2.10

Zenit i Slavija su kvalitetniji od svojih rivala i predlažemo na njih nešto sigurnije tipove.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN SE SPREMA ZA HETAFE: Radnički bi da iskoristi fokus crno-belih na kvalifikacije za Ligu konferencija

PARTIZAN SE SPREMA ZA HETAFE: Radnički bi da iskoristi fokus crno-belih na kvalifikacije za Ligu konferencija