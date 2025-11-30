VUČEVIĆ O REZULTATIMA LOKALNIH IZBORA: Objavljujemo da je naša lista odnela ubedljivu i čistu pobedu

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević obratio se iz sedišta te stranke nakon pobede na lokalnim izborima u Sečnju, Negotinu i Mionici.

Foto: Novosti

- Dozvolite da vas u sedištu Srpske napredne stranke upoznamo sa rezultatima koje do sad imamo. Imamo potpuno obrađen materijal u dve od tri opštine, govorimo o Negotinu i Mionici. U sedištu imamo materijal obrađen 16 od 17 biračkih mesta, tako da je sve jasno i više nema dileme u izborni rezultat. I da potvrdimo upravo ono što je i predsednik Republike malo ranije, uključujući se u jednu televiziju, obavestio javnost Srbije. Sa zadovoljstvom, objavljujemo da je naša lista odnela ubedljivu i čistu pobedu. Po opštinama Negotin, znači 100% obrađeno po biračkim mestima, 100% obrađen materijal, glasalo je 17.127 birača od 35.616, Negotin je 48.9%, naša lista, Aleksandar Vučić, najbolje za Negotin, 11.534 glasa ili 69.29%, znači gotovo 70% glasova u Negotinu. Lista pod rednim brojem 2, to su blokaderi ujedinjeni za Negotin, 2.455 glasova, 26.76%, Evropa i mladi, 288 glasova, 1.73%, i Srpski liberali za zeleni Negotin, 368 glasova, 2.21%, u mandatima, naša lista, Aleksandar Vučić, najbolje za Negotin, 33 mandata, blokaderska lista 12 - kazao je Vučević.