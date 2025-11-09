MIHAILO JANJIĆ, POLITIČKI ANALITIČAR: „Od simbolike do snajpera – opasna eskalacija mržnje“

POLITIČKI analitičar Mihailo Janjić ocenio je da slučaj uhapšenih snajperista u Beogradu, Zvorniku i Banja Luci predstavlja najdrastičniji dokaz kuda vodi kontinuirana kampanja mržnje koja se godinama vodi protiv predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: Privatna arhiva

- Ono što je počelo kao medijska simbolika na naslovnicama pojedinih opozicionih glasila, danas prerasta u realnu, fizičku pretnju predsedniku države - upozorava Janjić.

On podseća da je „naslovna strana na kojoj je snajper uperen u premijera“ bila više od novinarskog izraza, bila je poruka.

- I ta poruka se, nažalost, pretočila u stvarnost. U atmosferi u kojoj se svakodnevno relativizuje govor mržnje, a politička agresija se predstavlja kao borba za demokratiju, dobijamo situaciju u kojoj pojedinci zaista počinju da misle da je nasilje dozvoljeno sredstvo - dodaje on.

Janjić podseća da to nije usamljen slučaj i da su „napadi i pretnje usmereni ne samo ka predsedniku, već i ka svakom ko se usudi da ga podrži i uz njega brani nacionalne interese“.

- Dovoljno je setiti se nedavnog pokušaja spaljivanja predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića u Novom Sad, koji jasno pokazuje da je politička mržnja prešla sve granice. To više nije politički obračun, to je nasilje sa jasnom političkom pozadinom - ističe Janjić.

On naglašava da srpsko društvo mora konačno da povuče jasnu liniju između kritike i poziva na nasilje.

- Političko neslaganje je nužnost u demokratskom sistemu, ali medijska satanizacija i crtanje mete nikada ne mogu biti legitiman oblik javnog delovanja - naglašava on.

Prema njegovim rečima, ovaj slučaj nije samo pitanje bezbednosti predsednika, već pitanje bezbednosti države.

- Kada se institucionalna stabilnost ruši kroz kampanje mržnje, kada se lider države predstavlja kao legitimna meta, onda svako društvo postaje taoc bezumlja - ističe Janjić.

- Zato je neophodno da se javno pokaže odgovornost svih koji su godinama hranili atmosferu linča, da se sagledaju posledice i da se kao društvo zapitamo gde je granica, i da li smo je već prešli - zaključuje Janjić.