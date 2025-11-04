BLOKADER VLADIMIR ŠTIMAC PUŠTEN NA SLOBODU Oglasilo se VJT: Sud odstupa od prakse i nasilnicima ne određuje pritvor
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu uložiće žalbu na rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojim je odbijen predlog ovog tužilaštva za određivanje pritvora Vladimiru Štimcu osumnjičenom da je 2. novembra 2025. godine izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, navodi se u saopštenju Tužilaštva.
Žalbom će krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu predložiti preinačenje prvostepenog rešenja i određivanje pritvora osumnjičenom zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.
Takođe istu odluku sudija za prethodni postupak pre dva dana je doneo i u pogledu predloga za određivanje pritvora prema Marku G, osumnjičenog da je 18. avgusta 2025. godine izvršio krivično delo Nasilničko ponašanje na sprotskoj priredbi ili javnom skupu, uprkos jasnim dokazima - snimku napada na prostorije SNS, komparativnom veštačenju i majici koju je osumnjičeni nosio prilikom izvršenja krivičnog dela.
I na ovu odluku tužilaštvo će uložiti žalbu krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu predložiti preinačenje prvostepenog rešenja i određivanje pritvora osumnjičenom zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.
Puštanjem osumnjičenih za krivična dela koja u sebi sadrže elemente nasilja - da se brane sa slobode, pojedine sudije šalju opasnu poruku da sa vršenjem nasilja može da se nastavi i istovremeno odstupaju od dugogodišnje utvrđene prakse.
