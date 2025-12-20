OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Subota
16.00 Kilmarnok - Falkirk GG (1,71)
21.00 Lids - Kristal palas GG (1,82)
Ukupna kvota: 4,35
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VLAHOVIĆ ZBOG POVREDE PROPUŠTA I ROMU: "Vučica" ima šansu da izbije na drugo mesto
20. 12. 2025. u 10:06
NERVOZA SE UVUKLA U REDOVE REAL MADRIDA: Kraljevski klub "mora" da pobedi Sevilju
20. 12. 2025. u 10:19
ARSENAL U PADU FORME: "Tobdžije" su i dalje na liderskoj poziciji, ali igra upozorava
20. 12. 2025. u 10:37 >> 10:38
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)