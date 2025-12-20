TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

20. 12. 2025. u 11:40

ZA danas smo vam spremili predloge iz pikada, odbojke i fudbala.

Subota

16.00 Dejv Čiznal - Rikardo Pietrečko 1 (1,85)

18.00 Pjaćenca - Verona ukupno poena prvi set +45,5 (1,80)
18.30 Totenhem - Liverpul GG (1,67)

Ukupna kvota: 5,43

