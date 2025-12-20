KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, za period prelaska Sunca preko znaka Jarca, od 21. decembra 2025. godine do 19. januara 2026, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...