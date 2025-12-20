KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz pikada, odbojke i fudbala.
Subota
16.00 Dejv Čiznal - Rikardo Pietrečko 1 (1,85)
18.30 Totenhem - Liverpul GG (1,67)
Ukupna kvota: 5,43
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
