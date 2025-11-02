VUČIĆ OPTUŽIO STRANCE ZA HAOS U BEOGRADU: Znali smo da će blokaderi napasti Ćacilend

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Pink posle napada blokadera na Ćacilend..

Foto: Printskrin

Kaže da je država pratila kontakte blokadera sa stranim službama i da zbog toga nije bila iznenađena nasiljem blokadera.

Kaže da ima povređenih i da su mu javili da je povređen i policajac, te da su blokaderi napali "simbol slobode".

Pozvao je ljude na uzdržanost.

- Pionirski park je bio i ostaće za blokadere neosvojiva tvrđava - kazao je on.

Kaže da su organizatori blokada u kontaktu sa predstavnicima američke ambasade u Beogradu.

- Država Srbija će ostati samostalna i nezavisna. Ljudi mogu mirno da spavaju. Ništa blokaderi i siledžije neće moći da urade. Pozivam ih da razumeju da se u politici pobeđuje na izborima, a pristojnu Srbiju pozivam da ne uzvraća istom merom. Za nas su oni ljudi, braća i sestre - naveo je on.

Kaže da je postalo podrazumevajuće i da nije više vest da su blokaderi upucali Milana Bogdanovića.

- Ponekad to ide u mnogim slobodarskim zemljama gde neki spolja pokušavaju da tu nezavisnost i slobodu ugroze - navodi on.