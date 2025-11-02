VUČIĆ OPTUŽIO STRANCE ZA HAOS U BEOGRADU: Znali smo da će blokaderi napasti Ćacilend
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Pink posle napada blokadera na Ćacilend..
Kaže da je država pratila kontakte blokadera sa stranim službama i da zbog toga nije bila iznenađena nasiljem blokadera.
Kaže da ima povređenih i da su mu javili da je povređen i policajac, te da su blokaderi napali "simbol slobode".
Pozvao je ljude na uzdržanost.
- Pionirski park je bio i ostaće za blokadere neosvojiva tvrđava - kazao je on.
Kaže da su organizatori blokada u kontaktu sa predstavnicima američke ambasade u Beogradu.
- Država Srbija će ostati samostalna i nezavisna. Ljudi mogu mirno da spavaju. Ništa blokaderi i siledžije neće moći da urade. Pozivam ih da razumeju da se u politici pobeđuje na izborima, a pristojnu Srbiju pozivam da ne uzvraća istom merom. Za nas su oni ljudi, braća i sestre - naveo je on.
Kaže da je postalo podrazumevajuće i da nije više vest da su blokaderi upucali Milana Bogdanovića.
- Ponekad to ide u mnogim slobodarskim zemljama gde neki spolja pokušavaju da tu nezavisnost i slobodu ugroze - navodi on.
