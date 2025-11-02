INTELEKTUALNA "ELITA": Blokaderi skidaju pantalone u centru Beograda i mašu svojim polnim organima (VIDEO)

U CENTRU grada ispred Narodne skupštine okupila se nekolicina blokadera koja pokušava da izazove haos.

Foto: Printsrkin

Blokaderi, koji se predstavljaju kao intelektualna "elita", počeli su da skidaju i pantalone i da mašu svojim polnim organima u centru Beograda.

Krenuli su blokaderi da bacaju kamenje, baklje i flaše na "Ćacilend".

Blokaderi bacaju i topovske udare. Pokušavaju da izazovu incidente većih razmera!

Blokaderi pokušavaju da skinu ogradu.