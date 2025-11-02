Politika

INTELEKTUALNA "ELITA": Blokaderi skidaju pantalone u centru Beograda i mašu svojim polnim organima (VIDEO)

Novosti online

02. 11. 2025. u 20:48

U CENTRU grada ispred Narodne skupštine okupila se nekolicina blokadera koja pokušava da izazove haos.

Foto: Printsrkin

Blokaderi, koji se predstavljaju kao intelektualna "elita", počeli su da skidaju i pantalone i da mašu svojim polnim organima u centru Beograda.

Krenuli su blokaderi da bacaju kamenje, baklje i flaše na "Ćacilend".

Blokaderi bacaju i topovske udare. Pokušavaju da izazovu incidente većih razmera!

Blokaderi pokušavaju da skinu ogradu.

POGLEDAJTE: Trenutak hapšenja Vladimira Štimca zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)
Politika

0 3

VEČERAS su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

03. 11. 2025. u 00:59

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC ZBOG POZIVANJA NA NASILNU PROMENU VLASTI
Politika

0 4

Kako nezvanično saznajemo, večeras su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

03. 11. 2025. u 00:47

POZNATI GLUMAC POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Hitna pomoć brzo reagovala, ali nije mu bilo spasa

