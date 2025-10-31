UGLJEŠA MRDIĆ POČEO ŠTRAJK GLAĐU: Ja sam podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za pad nadstrešnice u Novom Sadu

NARODNI poslanik Uglješa Mrdić se obratio medijima ispred Narodne Skupštine.

- Kao što je poznato ja sam podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za pad nadstrešnice u Novom Sadu. Podneo sam prijavu protiv Nebojše Bojovića, predsednika Skupštine Infrastrukture Železnica i Milutina Miloševića koji je tada bio izvršni direktor tog preduzeća. Posle sam predao dopunu krivične prijave. Posle toga je Tužilaštvo za organizovani kriminal tražilo od mene da radim njihov posao: Kao što znate, juče sam predao sve dokaze Tužilaštvu za organizovani kriminal koji direktno optužuju i Nebojšu Bojovića i Milutina Miloševića koji su direktno odgovorni za strašnu tragediju u kojoj je stradalo 16 ljudi - rekao je on.

Odlučio je da započne štrajk glađu.

- Sutra je godišnica. Dobro sam razmislio i smatram da je moja veika odgovornost da tražim od Tuilaštva da tražim da rade svoj posao. Svesni smo da nadležno tužilaštvo koje predvodi Zagorka Dolovac ni Tužilaštvo za organizovani kriminal na čelu sa Mladenom Nenadićem ne rade dobro svoj posao. Koriste svaku priliku da urade nšto protiv države Srbije, da ruše državu, da krše zakon. Videli ste kako je Tužilaštvo državno i Tužilaštvo za organizovani kriminal reagovalo kada je bilo u pitanju pokušaj Milana Bogdanovića koji je jedva ostao živ i što je moglo da prouzrokuje ne samo smrt nego da bude još ranjenih i ubijenih. Videli ste kako se državno Tužilaštvo ponaša prema hapšenju Miše Bačulova. Oni štite huligane, blokadere, teroriste. Ko štiti? Štite čelnici Tužilaštva za organizovani kriminal i dravnog tužilaštva. Zato sam odlučio da od večeras krenem u štrajk glađu do ispunjenja mojih zahteva - kazao je on.