VUČIĆ STIGAO U SAMARKAND: Učestvuje na Generalnoj konferenciji UNESKO-a

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Samarkand gde će kasnije učestvovati na 43. sednici Generalne konferencije UNESKO-a (UNESCO - Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu).

Foto: Printskrin

Na aerodormu su ga dočekali Abdula Aripov predsednik Vlade Uzbekistana, Očilbaj Ramatov i zamenik predsednika Vlade Uzbekistana, Adiz Bobojev gradonačelnik Samarkanda.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i ministar kulture Nikola Selaković.

Događaj će biti održan u kongresnom centru "Put svile" u Samarkandu, a ovo je prvi put posle više od 40 godina, da se zasedanje Generalne konferencije UNESKO-a održava van Pariza, što za Uzbekistan predstavlja veliki međunarodni događaj i priznanje za njihovu kulturnu ulogu. Domaćinstvo ovako velikog međunarodnog foruma u Samarkandu naglašava posvećenost Uzbekistana vrednostima UNESKO-a i njegovu aktivnu ulogu u promociji globalnog dijaloga za mir, međusobno razumevanje i održivi napredak. Izbor Samarkanda, jednog od najstarijih i najveličanstvenijih gradova na svetu, dodaje poseban simbolički značaj, odražavajući visok nivo međunarodnog poverenja u Uzbekistan i njegov rastući globalni ugled.

Događaj će obuhvatiti više od 150 događaja koji se bave ključnim pitanjima u obrazovanju, nauci, kulturi, ekologiji, tehnologiji i komunikacijama. U fokusu ovogodišnjeg zasedanja su teme digitalne transformacije i primene veštačke inteligencije u zaštiti kulturne baštine, obrazovanje za održivi razvoj, uloga mladih u klimatskim akcijama, kao i promocija rodne ravnopravnosti.

Zasedanju će prisustvovati delegacije iz više od 200 zemalja i međunarodnih organizacija, među kojima su, pored predsednika Vučića, predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev, predsednik Slovačke Peter Pelegrini, generalna direktorka UNESKO Odri Azulej i drugi ugledni gosti. Generalna konferencija UNESKO, 43. po redu, održava se od 30. oktobra do 13. novembra, a tokom dvonedeljnog zasedanja biće usvojeni ključni dokumenti koji određuju budžet i program rada UNESKO za naredni period, a države članice biraće i članove izvršnog odbora. Očekuje se da će novi šef organizacije biti imenovan tokom zasedanja u Samarkandu. Osnovan 1945. godine, UNESKO je specijalizovana agencija UN čiji je cilj promocija mira i bezbednosti kroz međunarodnu saradnju u obrazovanju, nauci, kulturi i komunikacijama.

(Tanjug)