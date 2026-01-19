Fudbal

ŠTA URADI SRBIN!? Oglasio se Luka Jović nakon što je šokirao planetu

Новости онлине

19. 01. 2026. u 10:15

Od dolaska u AEK verovao sam da je ovo klub u kojem mogu da napravim nešto značajno, nešto veliko, nešto što će se pamtiti i biti deo istorije, rekao je srpski fudbaler Luka Jović nakon što je u grčkom derbiju protiv Panatinaikosa postigao sva četiri gola za pobedu (4:0).

FOTO: Profimedia

"Imao sam u karijeri mnogo izuzetnih utakmica. Ovo je sigurno jedna od njih, jedna od onih koja se ne zaboravlja i na koje moraš da budeš specijalno ponosan - četiri gola u derbiju, pobeda koja govori dovoljno sama za sebe", istakao je Jović.

Za nas je utakmica protiv Panatinaikosa, protiv kojeg nikad nije lako, došla posle eliminacije iz Kupa, podsetio je Jović.

"Bio je to težak trenutak za tim, za klub, neočekivan negativan rezultat i bilo je mnogo važno da odmah pokažemo da ova ekipa ima snagu i kvalitet da se bori za najviši plasman kako u prvenstvu tako i kasnije u Ligi konferencije".

I zato ova pobeda ima još veću težinu i značaj naročito u borbi za titulu, naglasio je Jović, koji je svojevremeno u dresu Ajntrahta iz Frankfurta postigao pet golova na jednom meču.

"Atina je sinoć bila u znaku AEK-a. Hvala navijačima od kojih uvek imamo maksimalnu podršku. Često sa tribina čujem svoje ime i uvek osetim posebnu emociju. Idemo dalje, čekaju nas nove utakmice, novi izazovi i već za vikend verujem da ćemo slaviti novu pobedu i onda ide priprema za novi veliki derbi protiv Olimpijakosa na našem stadionu", poručio je Jović.

