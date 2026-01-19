"KATASTROFA, SAD I NIKAD VIŠE"! Kapiten Srbije grmi nakon trijumfa protiv Mađara

SRBIJA je izborila plasman u polufinale Evropskog prvenstva za vaterpoliste koje se održava u Beogradskoj areni.

Podsećanja radi, "delfini" su u veoma važnom meču savladali Mađarsku sa 15:14 i obezbedili plasman među četiri najbolje ekipe Starog kontinenta.

Kapiten Srbije Nikola Jakšić je, uz Dušana Mandića, bio najefikasniji naš igrač, a obojica su postigli po tri gola.

– Čestitao bih ekipi Mađarske, odigrali su vrhunski meč od početka do kraja. Mogli smo da odemo u penale, potpuno bespotrebno. Igrali smo katastrofalno četvrtu četvrtinu koju smo izgubili sa 6:2. Nadam se da se to više neće dešavati. Ovo je prvi i poslednji put da smo pobedili meč sa tako lošim rezultatom u poslednjoj četvrtini. Svaka čast ekipi na borbi. Igrali smo vrhunski, kada prođu prva dva minuta onda se upalimo – rekao je Jakšić posle meča i dodao:

– Sve što se dešavalo je zbog igre saigrača koji su mi dozvolili da izađem na scenu jer nisam trenirao pet meseci. To je iza mene. Slede nam još tri utakmice i nadam se da ćemo u punoj Areni da ostvarimo cilj.

Srbija ima veliku podršku sa tribina.

– Verujte mi, to je veliki vetar u leđa. Nadam se da će i naredne tri utakmice da bude ovako puna, ako ne i punija. Ne znam koliko može da stane. Trebaće nam pomoć.

Jakšić ne razmišlja o potencijalnom rivalu u polufinalu.

– Posle plasmana u polufinale uopšte ne razmišljam ko će da nam bude rival. Mi smo ta ekipa koja odlučuje. Ko god da nam bude rival, mi ćemo da budemo ti koje se pitaju.

Sledi Crna Gora i duel protiv nekadašnjeg selektorab Dejana Savića

– Verujem da će oni dati svoj maksimum. Mi ćemo da budemo rasterećeniji. Ipak, trebalo bi da pobedimo i sa prve pozicije uđemo u polufinale - zaključio je Nikola Jakšić.

