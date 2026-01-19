NIKOLA CRVENEO I ZBOG KARTONA I ZBOG IGRE SVOJIH PULENA: Kola su krenula nizbrdo za "griđorose", može li se protiv Verone zaustaviti pad

KREMONEZEOV "medeni mesec" u Seriji A pretvara se u noćnu moru, ali "griđorosi" imaju veliku šansu da se vrate na pobednički put protiv Verone koja je ukorenjena u zoni ispadanja.

Foto Profimedia

Od pobede nad Lečeom početkom decembra, Kremoneze je postigao samo dva gola u Seriji A i šest utakmica nisu pobedili (2 nerešeno, 4 poraza).

„Griđorosi“ su bili žrtve petarde protiv Juventusa u ponedeljak, i nema sumnje da im putanja ide silaznom putanjom.

Sa samo dve pobede kod kuće tokom cele sezone i samo jednom od poslednjih osam utakmica kao domaćini (4 nerešeno, 3 poraza), ekipi Davidea Nikole očajnički je potreban rezultat koji će podići moral, ali s obzirom da još uvek nisu postigli ni gol protiv poslednje trojke na tabeli, ime protivnika im baš ne uliva onoliko nade koliko bi nekoj drugoj ekipi.

Nikola inače neće voditi tim jer je pocrveneo protiv Juventusa, malo zbog igre svojih pulena a malo i zbog kartona te boje koji je u 27. minutu dobio od sudije Ermana Felisijanija.

Uprkos ranom vođstvu, Verona je u četvrtak izgubila kod kuće od Bolonje sa 3:2, što je četvrti poraz u poslednjih pet utakmica (1 nerešeno). Poslednja tri poraza dogodila su se kod kuće, tako da "mastifi" rado idu na ovo relativno kratko putovanje jer su poraženi u samo dve od poslednjih pet utakmica u gostima (1 pobeda, 2 nerešeno).

Na dnu tabele, Verona počinje kolo sa najslabijom odbranom u Seriji A i zaostatkom od četiri boda za bezbednom zonom, tako da je ekipi Paola Zanetija potrebno značajno poboljšanje ako žele da izbegnu kraj svog sedmogodišnjeg boravka u elitnoj ligi.

NAŠ TIP: 1 (2,45)

