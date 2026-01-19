Politika

''JESTE LI ZA EU, ILI ZA MOSKVU''? Blokaderi udarili jedni na druge oko ključnig pitanja - Oglasio se i Grbović

В.Н.

19. 01. 2026. u 14:34

BLOKADERI koji se predstavljaju kao studenti izbegavaju odgovore na ključna politička pitanja, dok blokaderi iz redova bivše vlasti insistiraju da se javno izjasne - da li su za Evropsku uniju ili za Moskvu.

Foto: Printscreen/Jutjub/ Pokret slobodnih građana

Povodom toga oglasio se Pavle Grbović, ističući da nema ničeg spornog u tome da mandat buduće vlade ne bude oročen. 

"Nema ničega spornog u tome da mandat buduće vlasti ne bude oročen.

Smatram to i logičnim i potrebnim jer će ta Vlada imati ogroman posao pred sobom i biće joj neophodan nekakav kontinuitet.

Takva Vlada koja će imati mandat do 2030/31 ne može da bude politički neutralna i apsolutno su legitimna “teška pitanja” poput toga da li će ta Vlada Srbiju voditi u EU ili će nastaviti da usamljeno baulja balkanskim kaljugama tražeći nepostojeći putokaz za Moskvu", napisao je Grbović.

Foto: Printscreen/Iks

