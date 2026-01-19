NE, NE, NIJE DOBRO! Crvena zvezda bez najboljeg protiv Malmea?

ZVANIČNI deo sezone nije ni počeo, a Crvena zvezda već u problemima!

FOTO: FK Crvena zvezda

Naime, trener šampiona Srbije Dejan Stanković zabrinuo je navijače pred meč sa Malmeom (četvrtak, 18,45, Arena premijum 1) izjavom da nije siguran da li će igrati Mirko Ivanić.

Ofanzivac Crvene zvezde napustio je pripreme u Turskoj i vratio se u Beograd kako bi sanirao povredu. Ima hroničnu povredu lista, nije ništa ozbiljno, očekuje se da bude spreman za start prolećne sezone, koju će Zvezda otvoriti 22. januara utakmicom protiv Malmea, u okviru sedmog kola grupne faze Lige Evrope.

Crveno-beli se bore za što bolji plasman na kraju ligaškog dela takmičenja, pa je zbog toga veoma bitno da u timu bude kapiten Mirko Ivanić.

Međutim, Dejan Stanković podseća da Zvezdu očekuje gust raspored do kraja sezone, pa se pita da li vredi rizikovati, jer crveno-bele čekaju važne utakmice i posle Malmea.

- Mirko je već započeo da trenira. Posle toga treba doneti odluku da li ćemo rizikovati ili ne. Imamo dosta utakmica do kraja sezone, pogotovo u periodu od 29. januara do 8. marta, kada gotovo na svaka četiri dana igramo mečeve. Možda imamo jednu dužu nedelju, sve ostalo su utakmice na četiri dana. Da li rizikovati sa Mirkom zbog jedne utakmice koja je veoma bitna, a verujte mi da će svaka naredna biti još bitnija - kazao je Dejan Stanković po povratku sa priprema.

Što se tiče ostalih igrača, Tebo će uskoro početi da radi na terenu, a Gudelj je preskočio jedan trening.

- Nadam se da će Tebo, kao što sam već rekao i posle utakmice sa Salcburgom, za nekih pet ili šest dana početi da trči i radi na terenu. Teba sam već pomenuo, Gudelj je imao sreće, sve je prošlo kako treba, nastavio je da trenira, možda je jedan trening preskočio. Što se toga tiče, svi su zdravi, dobro se radi, intenzivno se radi i znamo šta nam je činiti .

