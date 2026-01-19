NE, NE, NIJE DOBRO! Crvena zvezda bez najboljeg protiv Malmea?
ZVANIČNI deo sezone nije ni počeo, a Crvena zvezda već u problemima!
Naime, trener šampiona Srbije Dejan Stanković zabrinuo je navijače pred meč sa Malmeom (četvrtak, 18,45, Arena premijum 1) izjavom da nije siguran da li će igrati Mirko Ivanić.
Ofanzivac Crvene zvezde napustio je pripreme u Turskoj i vratio se u Beograd kako bi sanirao povredu. Ima hroničnu povredu lista, nije ništa ozbiljno, očekuje se da bude spreman za start prolećne sezone, koju će Zvezda otvoriti 22. januara utakmicom protiv Malmea, u okviru sedmog kola grupne faze Lige Evrope.
Crveno-beli se bore za što bolji plasman na kraju ligaškog dela takmičenja, pa je zbog toga veoma bitno da u timu bude kapiten Mirko Ivanić.
Međutim, Dejan Stanković podseća da Zvezdu očekuje gust raspored do kraja sezone, pa se pita da li vredi rizikovati, jer crveno-bele čekaju važne utakmice i posle Malmea.
- Mirko je već započeo da trenira. Posle toga treba doneti odluku da li ćemo rizikovati ili ne. Imamo dosta utakmica do kraja sezone, pogotovo u periodu od 29. januara do 8. marta, kada gotovo na svaka četiri dana igramo mečeve. Možda imamo jednu dužu nedelju, sve ostalo su utakmice na četiri dana. Da li rizikovati sa Mirkom zbog jedne utakmice koja je veoma bitna, a verujte mi da će svaka naredna biti još bitnija - kazao je Dejan Stanković po povratku sa priprema.
Što se tiče ostalih igrača, Tebo će uskoro početi da radi na terenu, a Gudelj je preskočio jedan trening.
- Nadam se da će Tebo, kao što sam već rekao i posle utakmice sa Salcburgom, za nekih pet ili šest dana početi da trči i radi na terenu. Teba sam već pomenuo, Gudelj je imao sreće, sve je prošlo kako treba, nastavio je da trenira, možda je jedan trening preskočio. Što se toga tiče, svi su zdravi, dobro se radi, intenzivno se radi i znamo šta nam je činiti .
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
"NIJE ISTINA": Zvezdan Terzić progovorio o gorućoj temi u Zvezdi
18. 01. 2026. u 12:58
OGLASIO SE AGENT MARKINjOSA: Evo šta je rekao o dolasku Brazilca u Zvezdu
17. 01. 2026. u 17:30
MALME SPREMAN ZA ZVEZDU: Šveđani pobedili u generalnoj probi pred duel sa crveno-belima
16. 01. 2026. u 19:00
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.
18. 01. 2026. u 13:25
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)